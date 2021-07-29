宏碁暑期盛事2021 Acer Day 周五開跑

宏碁暑期盛事2021 Acer Day將於本周五(7/30)正式開跑，有超過20款搭載第11代Intel Core處理器的產品，旗下生活品牌將端出多元新品及網路好康、旅程分享活動，還有四大網購大促加碼活動，邀民眾一同迎接夏天。

宏碁暑期Acer Day活動有超過20款新品包括輕薄Acer Swift EVO、效能Aspire筆電、全新Nitro及Predator電競筆電、桌機、螢幕等將全面開賣，更推出新款搭載GTX 30系列筆電顯示卡的Swift X新品；宏碁旗下生活品牌也有新品登場，包括 acerpure空氣清淨機及掠奪者能量飲、Acer無線抗菌鍵鼠組都祭出暑期特惠開跑。

今年宏碁也再度邀請「創作型唱跳歌手鼓鼓」成為活動代言人，以「Live your world」為主題，創作「我就是我 ace your day」歌曲及音樂影片，傳達無論身處何種處境，大家都要能活出自己的人生，正面積極向前邁進，鼓鼓並拍攝專屬的舞蹈表演邀請大家一同尬舞同樂。

鼓鼓將於7/30晚上七點半首度化身實況主持人，於鼓鼓IG及Acer Taiwan Facebook同步直播，邀約藝人朋友及線上民眾一同暢聊、舞技PK，同時以專業的3C店長角色推薦暑期必買科技產品；八月初將有四位知名網紅IG線上接力開播包括︰這群人董仔俺、可凡、牛牛妹及JOJO啾啾，分享疫情下的心路歷程及在家工作的3C使用心得。