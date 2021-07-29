致茂留才結構調薪9% 今年營收再拚新里程碑

致茂（2360）今（29）日召開法說會，致茂董事長兼總經理黃欽明與致茂財務長應正等共同出席，應正提到，公司今年上半年費用較高主要因留才結構調薪平均約9%，同時公司看好下半年動能若延續，將有機會衝破新的里程碑。

黃欽明指出，致茂集團量測及自動化檢測設備穩步成長，也是公司最資深能力，營收占比55%，季成長18%、年成長9%，上半年則達24.9億元，年成長約3%，第2季部分客戶客製化專案遞延至下半年，上半年來看Turnkey Solutions則年成長113%。

黃欽明也說，上半年半導體 / Photonics 測試解決方案營收已累計達18.45億元、占比36%，因半導體需求暢旺讓測試產品有更大發揮空間，部分大陸市場統包方案篩選訂單確保獲利，在車用鋰電池應用爭取更多海外成長機會，估計全球能一家完整提供鋰電池完整統包方案廠商不超過5家。母公司上半年營收表現已創歷史新高，下半年若動能延續，寄望光是母公司部份營收就先衝破百億元改寫佳績。

應正提到，上半年營收年成長21%，業外收入合計18.98億元，年成長2820%主要來自首季處分華亞廠利益入帳，挹注現金流提升，上半年歸屬母公司淨利約27.29億元，年成長159%，上半年每股純益6.5元，較去年同期2.53元成長。

致茂財報也顯示，第2季淨利約4.81億元，雖季減79%與年減18%，但扣除子公司預先提列呆帳與轉投資部分，本業獲利實際仍增加約0.5元至約1.6元，仍優於去年同期本業表現。

應正也說，第2季母公司毛利率維持在54%的目標，季增與年增都在1個百分點以上，該季營業淨利率並略優於預期約25%，持平去年，其中第2季業外認列100%持有之子公司日茂為獲利1400萬(季成長133%，年成長250%)與威光為虧損2.14億元並預先提列呆帳。