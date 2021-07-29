鴻海入選大中華企業可持續發展指數 列台灣二十強

全球最大的科技製造與服務商鴻海集團（2317）推動永續經營的理念成果再獲外界肯定，近日榮獲大中華企業可持續發展指數（Greater China Business Sustainable Index, GCBSI） - Achiever Awards，表彰公司把永續發展納入營運之中，建立全面的永續管理體系，並不斷協調和評測績效的努力。

由政治大學商學院信義書院與香港中文大學商學院可持續發展中心共同合作發展大中華企業可持續發展指數（GCBSI），涵蓋2020年的恒生指數、富時台灣50指數 （109年度第一季）、深證100指數和上證50 A股指數內的200家上市公司，在近日發布首屆結果，鴻海科技集團名列台灣二十強名單之中，獲得Achiever Awards（成功者）的肯定。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，鴻海一直奉行著「永續經營= EPS+ESG」的營運準則，在追求基業長青的同時，於社會、環境永續發展的 ESG 貢獻，也不斷精進持續努力。未來鴻海會持續透過中立第三方外部單位，定期檢視公司在永續經營的努力成果，確保公司在可持續發展的道路上，朝向正確的方向。

回顧過去一年來，鴻海在永續經營的內容，包括參與國際碳揭露計畫，如響應CA 100+。具體執行成果上，公司去年自行開發綠色能源，發電量達到 10.4億度電、省下了 5 億度的用電量、廢水回收的總水量也累積了702 萬噸；在社會責任方面，為了協助安度新冠疫情，鴻海率先捐贈BNT疫苗；為了擴大了對鴻海寶寶的照顧範圍，從原先的0到3歲擴大至 0到 6 歲，共照顧 1,210 位鴻海寶寶，補助金額達到 1.76 億元。

員工的教育訓練部分，去年投入富士康大學共4.06億元，培訓時間高達6,416萬小時；公司治理方面，鴻海是去年台灣第一大營收和第二大市値的企業。鴻海全球專利核准數量已達到 9.18萬件，是台灣唯一連續四年獲選科睿唯安百大創新機構的民營企業。

鴻海陸續獲得國內外許多獎項的肯定，包括世界經濟論壇的燈塔工廠、天下雜誌企業公民獎等。此外，鴻海也獲選台灣永續指數、以及公司治理100指數成份股。本次GCBSI是由香港中大可持續發展中心，根據「價值觀」（Values）、「過程」（Process）—「影響」（Impact）的(VPI) 模式而編制，從這三方面評估每家公司對利害關係人、經濟、社會和環境的影響和貢獻，而七個利害關係人包括「社會」、「客戶」、「雇員」、「環境」、「政府」、「投資者」和「供應商」。