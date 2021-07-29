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鴻海8月12日舉辦Q2法說 聚焦缺料問題

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
鴻海。報系資料照
鴻海。報系資料照

鴻海（2317）今（29）日指出，將在8月12日舉辦第二季線上法人說明會。由於蘋果執行長庫克坦言，缺晶片是未曾經歷過的問題下，鴻海法說會上關於缺料、下半年景氣展望，以及第二季財報表現，將是法人關注焦點。

蘋果昨公布上季財報，多項產品營收都締造歷來同期新高，尤其新款iPhone大受歡迎，但蘋果執行長庫克坦言，缺晶片是未曾經歷過的問題。蘋果警告，先前影響Mac電腦與iPad生產的晶片短缺問題，現在也可能影響iPhone，並預測營收成長將因此趨緩。

鴻海6月自結合併營收為 4,016.17 億元，較上月減少 11.74%，較去年同期增加 11.40%，為歷年同期單月新高。2021年上半年營收為 2.70 兆元，較去年同期增加 31.21%。

觀察鴻海2021年第2季營收，為歷年同期單季新高，四大類產品表現，若與今年第1季相比，元件及其他產品表現最佳，其他依序為雲端網路產品、電腦終端產品、消費性電子產品。若與去年同期相比，消費性電子產品表現最佳，其他依序為元件及其他產品、雲端網路產品、電腦終端產品。

鴻海 蘋果

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