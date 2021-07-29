交大思源基金會完成董監改選 鴻海、宏碁等大咖入列

交大思源基金會日前完成董監改選，為配合陽明交大合校後邁向成為「偉大大學」的新願景，包括宏碁（2353）集團創辦人施振榮、鴻海（2317）董事長劉揚偉、緯創（3231）董事長林憲銘、華邦電（2344）董事長焦佑鈞等多位產業界重要人物都加入董監陣容，全力協助推動「喜馬拉雅計畫」。

交大思源基金會7月22日召開第十屆董監事會，會中選出由零壹科技（3029）董事長林嘉勳續任董事長，並由光寶科技（2301）集團前總裁林行憲擔任副董事長，他也是喜馬拉雅計畫執行召集人。

此外，交大思源基金會第十屆董事名單也引起外界的關注，除了原本就已是董事的研華（2395）董事長劉克振、大同公司（2371）董事長盧明光、宏齊科技（6168）董事長汪秉龍等人外，本屆新加入的董事包括施振榮、劉揚偉、林憲銘、焦佑鈞、中美矽晶（5483）董事長徐秀蘭、穩懋半導體（3105）董事長陳進財、致茂電子（2360）董事長黃欽明、廣達（2382）技術長及副總經理張嘉淵、聯電（2303）榮譽副董事長宣明智等科技業界重量級代表。

會中並通過交大思源基金會重要的轉型計畫，為支持陽明交大首任校長林奇宏校長提出的「一樹百穫計畫」，掌握合校後的關鍵契機，將結合交大校友總會、陽明校友總會、思源基金會、致遠基金會等校友單位的力量，並由思源基金會擔任「喜馬拉雅計畫」的主要推動單位。

「喜馬拉雅計畫」是由施振榮與前校長張懋中及現任校長林奇宏擔任共同召集人，並由林行憲擔任執行召集人，以促成陽明交大成為〝偉大大學〞為願景，希望能夠在陽明交大建立幾個峰峰相連、世界第一的學院／研究中心，故稱為「喜馬拉雅計畫」。

施振榮表示，目前優先聚焦在半導體、人工智慧與物聯網、智慧醫療三大領域，未來推動喜馬拉雅計畫除了借重校友企業的大力支持外，也會積極爭取非校友企業來共同參與，積極透過產學共創以及教育部通過的產業創新條例，藉由產學共創來帶動台灣新一波的產業升級。

「財團法人交大思源基金會」係於1994年由交大校友總會成立，當時由施振榮擔任校友總會的總幹事，因有感於要協助推動母校的發展，需要藉由成立基金會，在預算應用上較有彈性來協助推動校務，因此發起成立基金會。

基金會成立至今已27年，首任董事長是由胡定華擔任，之後接任的歷任董事長包括邱再興（第二屆）、黃河明（第三、四屆）、黃少華（第五、六屆）、吳廣義（第七、八屆）、林嘉勳（第九、十屆）等校友。