宏碁資訊協助體育署 打造「體育雲-全民運動資訊系統」

隨著今夏運動盛事的展開，台灣也掀起全民運動討論熱潮，民眾更期盼疫情降溫後，重啟往日的運動習慣。體育署致力鼓勵國人以運動生活為目標，規劃「體育雲-全民運動資訊系統-i運動資訊平台Taiwan i-Sports Information Platform」，由宏碁資訊（6811）運用雲端與數據科技導入，結合企業與運動中心，鼓勵民眾參與科技體適能檢測，系統會依據檢測結果，提供客製化運動處方建議，未來更可透過具備AIoT功能的運動載具，串連蒐集各項運動數據，逐步建立個人運動履歷。

宏碁資訊長期協助企業或政府單位進行數位轉型，運用雲端平台創造更有效率的資訊架構，體育署亦積極布局數位化政策邁入第六年，更致力打造科技運動島，各類「科技體適能測試」現已推廣至全台灣運動中心，企業也積極響應，鼓勵民眾提早養成運動習慣。

目前體育署已累積近540萬筆的民眾體適能檢測數據，同步整合至宏碁資訊為體育署所研發建置的「體育雲-全民運動資訊雲端系統」，民眾也能利用檢測結果，取得專屬訓練計劃，逐步累積自身的運動履歷；政府或學術單位更能透過大數據的分析，作為政策制定與研究報告參考，數位化的系統亦大幅節省用紙量，同時達到節能減碳的目標。

宏碁資訊長期建置維運的「體育雲-全民運動資訊系統Taiwan i-Sports Information Platform」，各項功能滿足不同熱愛運動的族群，更整合全台灣22縣市的體育賽事資訊、運動課程報名等15項功能。一般民眾，可選擇就近的科技體適能檢測中心，測驗體適能狀態，系統將依檢測結果提供適合個人的運動建議；而熱愛戶外活動的民眾，可在此平台搜尋專業認證的嚮導（登山、溯溪、飛行傘等運動），提高參加活動的樂趣與安全性；針對專業人士，提供各類專業運動證照系統，協助專業人士完成所需的資訊。除此之外，企業主也可媒合專業的體適能指導員，提供員工就近於公司接受體適能檢測，定期關心員工健康，創造優質工作環境。