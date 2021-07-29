Google攜台大、之初創投 推孵育計畫培養台灣新創

為了鼓勵台灣產業開創數位新局、走向國際化，Google 台灣總經理林雅芳宣布啟動「Google 孵創計畫」，與國家發展委員會、 AppWorks之初創投及台大創創中心一起為台灣新創產業挹注資源，協助大家累積知識、拓展多元機會，讓世界看見台灣的創新與創意。Google 孵創計畫是幫助台灣整體數位轉型的「Google 智慧台灣計畫」系列中的重要環節，接下來將透過承辦系列講座、媒合各領域導師等方式，為台灣的新創事業分享產業與營運知識，打造台灣的新創生態圈，並且協助新創企業前進海外市場。

Google 孵創計畫將從幾個方面協助台灣新創，包括孵創講堂，由來自 Google 各部門與專業領域的講師，將針對新創團隊分享最新科技、企業文化、產業動態、出口資源等主題，幫助他們累積更多業界趨勢、企業經營、海外發展等相關知識與技能。

另外，根據新創團隊需求，會引進孵創導師，協助新創媒合擁有相關經驗的導師，導師們將從新創團隊的市場需求、產業特性、專業建議等三大面向出發，協助他們達成階段性的公司目標、紮穩營運的基礎。而除了來自 Google 的導師，Google也將擴大邀請專精於不同領域的外部導師，提供更多元背景與經驗的資源。

第三是Google Cloud啟動新創公司專屬計畫，Google在2018 年正式推出此計畫，至今已透過 Google Cloud 雲端團隊的技術與資金等資源，幫助數十家台灣新創團隊成功營運、甚至進入海外市場。目前我們將 Google Cloud 新創公司專屬計畫正式納入 Google 孵創計畫之中，新創團隊可繼續透過申請的方式，獲得各成長階段相對應的財務、業務與技術等支援。

Google表示，在亞太區透過各種專案支持新創企業，例如在於東南亞、日本與印度地區推出 Google for Startups 加速器，以及透過 Google Campus 計畫協助日本與韓國新創發展。自 2018 年以來，在亞太區已協助超過 600 家新創科技公司加速成長，並媒合超過 10 億美元的募資金額。未來 Google 也將與台灣產官學界持續交流，一起投入資源拓展台灣新創生態圈，幫助台灣新創在本地和海外都能取得成功。