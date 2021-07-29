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旺矽高階探針卡攻HPC及5G商機 布局長期營運成長動能

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

探針卡大廠旺矽（6223）與合作夥伴共同打入台系IC設計龍頭5G手機晶片供應鏈，該公司近年來不僅在全球探針卡領域逐漸站穩腳步，以產量來看旺矽已是亞洲最大廠，旺矽在產能逐步推升之後，也將發展重心放在高階探針卡領域，希望藉此搶攻全球HPC及5G相關商機。

旺矽目前已是亞洲第一大、全球第五大探針卡廠，以產能來看，現在CPC（懸臂式探針卡）月產能約50萬針，VPC（垂直探針卡）月產能從去年單月約50萬針，擴到現在達70-80萬針，在產能提升之後，目前CPC產能利用率100%、VPC產能利用率則在約8成左右水準。

在主要的營運產品結構上，目前半導體探針卡佔營收比重約六成，LED挑揀相關設備佔約二成，是該公司二大重要營運項目。其中，旺矽為搶攻HPC、5G長期商機，近年將重心放在高階探針卡領域，另外，該公司新開發的MEMS探針卡今年也與合作夥伴共同打入台系IC設計供應鏈，終端應用為手機AP，最快在今年底前可看到小幅的營收貢獻。

在長期基本面營運看好下，7月以來法人買超布局，其中又以投信法人相對積極，累計至28日為止，投信法人本月已買超該股達2062張，也推升旺矽股價近期一度來到160.5元，也波段新高，同時也近一年股價新高。

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