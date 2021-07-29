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矽格產能滿載接單到年底 市場看好下半年營運

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

IC測試大廠矽格（6257）今年以來受惠於5G相關晶片、網通晶片、射頻晶片、記憶體等測試需求暢旺，矽格今年以來稼動率幾乎維持滿載，同時，目前訂單能見度也已近年底，在訂單滿手、毛利率也穩定下，市場法人看好該公司下半年營運可望有優於上半年表現。

矽格為台灣無線射頻(RF)IC測試大廠，在遠距商機、數位轉型驅動下，封測產業也迎來大榮景，矽格也積極擴產因應，今明兩年資本支出將維持30-40億元的高檔水準。公司測試機台已從今年初的約1500台增至1600台，下一波產能預計在第4季至明年初陸續到位，未來測試機台的數量將增加至1800台。

對於產業後市，市場法人表示，5G及WiFi 6整體需求增加以及測試時間拉長，有利後市訂單呈現價量齊揚，此外儘管近期終端市場對5G手機後市拉貨動能出現疑慮，但因測試產品線眾多，因此，市場仍看好矽格的主要客戶訂單金額仍有望呈現逐月向上趨勢。

在市況方面，儘管近期終端市場傳出對5G手機需求有雜音，但矽格由於客戶分散，且產品眾多，除手機AP外，還有其他如網通、電源管理晶片等，因此在手訂單仍是呈現逐月向上趨勢。

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