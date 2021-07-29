宏碁暑期促銷活動 2021 Acer Day明登場

宏碁（2353）暑期盛事2021 Acer Day將於周五(7月30日)正式開跑，宏碁暑期有超過20款搭載第11代Intel® Core™處理器的產品，包括輕薄Acer Swift EVO、效能Aspire筆電、全新Nitro及Predator電競筆電、桌機、螢幕等，更推出新款搭載GTX 30系列筆電顯示卡的Swift X新品，輕薄又效能兼具；還有宏碁旗下生活品牌的多元新品及網路好康、旅程分享活動，及四大網購大促加碼活動。

宏碁再度邀請「創作型唱跳歌手鼓鼓」成為活動代言人，以「Live your world」為主題，創作『我就是我 ace your day』歌曲及音樂影片，傳達無論身處何種處境，大家都要能活出自己的人生，正面積極向前邁進，鼓鼓並拍攝專屬的舞蹈表演邀請大家一同尬舞同樂；同時於7/30晚上七點半首度化身實況主持人，邀約藝人朋友及線上民眾一同暢聊、舞技PK，同時以專業的3C店長角色推薦暑期必買科技產品。

活動於八月初將有四位知名網紅IG線上接力開播，分享疫情下的心路歷程及在家工作的3C使用心得。

宏碁旗下生活品牌新品登場，acerpure空氣清淨機及掠奪者能量飲、Acer無線抗菌鍵鼠組，暑期特惠開跑。

宏碁acerpure cool二合一空氣循環清淨機，結合對抗病菌的清淨機與強勁循環扇，宏碁指出，於暑假期間，acerpure 新機即將上市，於活動期間(2021/08/02-2021/08/30) 優惠開跑，購買 acerpure 空氣清淨機 (型號: AC551-50W / AP551-50W) ，並於官網完成產品註冊，即可獲得超值的三年保固優惠。