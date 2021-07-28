高通首次完成 支援200MHz載波頻寬5G毫米波資料連接

高通技術公司今（28）日宣布完成全球首次支援200 MHz載波頻寬的5G毫米波資料連接。

高通表示，相比之下，大多數競爭者首款毫米波解決方案尚未商用出貨，搭載SnapdragonX65數據機及射頻系統的商用行動裝置預計將於2021年稍晚上市。

高通指出，此次里程碑透過Snapdragon X65 5G數據機射頻系統得以實現，該數據機射頻系統於今年5月宣布推出全新毫米波功能，包括支援高達200 MHz的毫米波載波頻寬以及支援毫米波獨立組網（SA）模式，這些功能將進一步推動毫米波全球擴展。

高通採用搭載旗艦Snapdragon X65的智慧型手機形態的測試裝置，以及是德科技的5G網路模擬解決方案。高通表示，該解決方案藉由是德科技的UXM 5G無線測試平台，靈活支援廣泛的頻譜需求。

高通產品管理資深總監Alberto Cicalini表示：「此里程碑有助於加速5G毫米波的部署，以支援未來5G毫米波部署所需的特性，並藉由SnapdragonX65的先進特性和功能為使用者帶來增強的網路覆蓋、功耗和效能。這些發展皆顯示出高通技術公司未來十年持續推動5毫米波商業化和領先5G的領導力。」

高通表示，這是Snapdragon X65數據機射頻系統在2021年巴賽隆納世界行動通訊大會（MWC）的展示中以超過10Gbps的速率打破蜂巢式通訊連線速度紀錄之後，實現的又一項全球開創性突破。今年6月，超過40家全球行動產業領導企業宣布承諾共同支援5G毫米波發展。

高通的Snapdragon X65的軟體可升級架構使得此里程碑成為可能，該可升級架構支援涵蓋各5G區隔市場的增強特性和可擴展性，進而實現新版3GPP Release 16中即將推出的新特性和新功能，同時加快部署。

高通認為，增強特性對支援全球5G擴展至關重要，包括預計在中國和其它國家及地區部署的超快速5G 毫米波，以及將5G擴展至運算、工業物聯網和固定無線接取等其它垂直領域。

高通Snapdragon X65是高通技術公司的第四代5G毫米波數據機射頻系統，可應用於手機、行動寬頻、運算、延展實境（XR ）、工業物聯網、5G企業專網和固定無線接取。