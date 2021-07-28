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生物科難題解析／90分以上恐創新低…時事題多、有15張圖 這三題別落入陷阱（附完整試題）

中華電信攜手智趣王 舉辦創意說故事繪本創作大賽

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

中華電信（2412）持續致力推廣數位內容，培育數位創作人才，今年再次攜手智趣王數位科技，舉辦「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」。該賽事已連續舉辦九年，廣受全台國小師生和家長的熱烈歡迎，藉由故事創作培養兒童創作能力，並結合數位技術讓故事更能生動呈現，鼓勵孩子「創意不設限，想像無極限」。

為邀請全台國小師生和家長踴躍參與，此屆賽事不僅提供豐富的競賽獎金，總獎金達33萬元，報名參加比賽並加入「FunPark 童書夢工廠」會員，可再享FunPark童書夢工廠30天免費體驗。。童書夢工廠內含親子天下、康軒、小魯出版社等主題叢書，包括童話故事、文學繪本、知識科普、英文學習、數學邏輯、注音符號、詩詞語文，提供孩童多元豐富的學習內容，每月還有500本互動童書、有聲書及熱門卡通持續更新。

為使孩童更深入探索5G世界的AR應用，今年賽事再創新亮點，透過「FunPark AR玩童書」心得徵文比賽，讓孩童了解5G世界的AR無限創意及激發孩子想像力，深化學習樂趣，帶給親子全新的5G AR沈浸式體驗閱讀新樂趣。競賽類別包括「創意說故事」及「閱讀心得」，全國各縣市國小一到六年級學生皆可參加，報名時間自即日起至9月12日截止。

童書 AR 中華電信

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