擴建產能 聯電董事會通過近320億元資本預算
晶圓代工廠聯電（2303）今（28）日召開董事會通過318.95億元資本預算案，將用以擴增產能。
聯電在宣布將擴建南科Fab 12A P6廠區產能後，就於4月份的法說會上上調今年的資本支出規模，全年資本支出至23億美元，較去年大增1.3倍，也比原計畫多出五成。
聯電今日召開董事會則通過最新的318.95億元資本預算案，資金用途將用來擴增產能。
由於半導體產能供不應求，聯電計畫擴充在台南科學園區Fab 12A P6廠區產能，將採28奈米製程、月產能2.75萬片，客戶將以議定價格預先支付訂金。
聯電計畫擴建產能預計2023年第2季投產，總投資金額將達新台幣1,000億元，未來三年，聯電在南科的投資金額將達1,500億元。
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