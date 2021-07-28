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生物科難題解析／90分以上恐創新低…時事題多、有15張圖 這三題別落入陷阱（附完整試題）

友達董事會核准 新增資本支出預算317.08億元

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

友達（2409）董事會今（28）日核准新增資本支出預算317.08億元，主要用途係因應技術與產能優化、調整與建置。

友達表示，新增資本支出的資金來源，為營運產生的現金。

友達指出，317.08億元資本支出預算執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。

友達說，在合併財務報表基礎下，今年第1季購置固定資產已支付金額為新台幣33億元。

友達並同步公司子公司友達光電（蘇州）有限公司、友達光電（廈門） 有限公司及友達商貿（上海）有限公司累積盈餘分派案。將由上述三公司盈餘轉增資及／或以現金股利匯回AU Optronics (L) Corp.( 簡稱「AULB」)、AULB再現金增資該子公司。

友達蘇州和廈門二公司，主要從事液晶顯示器模組製造、組裝及銷售；友達上海則是以液晶顯示器售後服務為主要業務。三家公司這次擬採盈餘轉增資方式，各增資資本額為：友達蘇州人民幣12億元、友達廈門人民幣13億元、友達上海人民幣0.77億元。

友達 廈門 上海

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