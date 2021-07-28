Supermicro推搭載第3代Intel Xeon處理器儲存系統

Supermicro今日宣佈，在其通過市場考驗的 top-loading 儲存解決方案中，推出內含 60 槽和 90 槽系統的新版本，以及針對最新第 3 代 Intel Xeon 可擴充處理器和 PCI-E 4.0 NVMe 磁碟機全面最佳化的全新 Simply Double 儲存系統。這些超群領先的高容量儲存和擴充系統，很適合雲端規模儲存部署，以及高效能運算儲存工作負載。

Supermicro 執行長暨總裁 Charles Liang 表示：「隨著軟體定義的雲端儲存持續加速成長，Supermicro 能協助資料中心迅速將基礎架構現代化，充分利用彈性的配置、可供技師輕鬆維修的免工具模組式設計，以及透過我們全新 X12 60 槽或 90 槽單節點、雙節點和高可用性架構創新的簡易擴充功能。Supermicro 新推出的高容量儲存系統，延續了我們 resource saving 和提供領先業界的容量設計重點，進而協助客戶降低總體擁有成本 (TCO)。」

Supermicro 的全新頂部加載 (top-loading) 架構提供更加出色的靈活性、模組性及可維護性，滿足客戶所需。60 槽和 90 槽系統皆提供單節點、雙節點組態，和雙節點高可用性 (HA) 組態。雙節點 HA 和單節點組態可控制系統中所有磁碟機的存取。雙節點組態可平均地將磁碟機控制存取分散到各節點。

系統採用模組化、免用工具的設計，包含熱插拔伺服器節點、擴充器、風扇模組、電源供應器和磁碟機在內的所有關鍵內建系統皆經過全方位最佳化，只要一位技師便能輕鬆維護。

Supermicro Simply Double 儲存伺服器為業界領先的內容交付解決方案。今天我們宣布整體設計將導入的效能和可維護性強化，在具有 16 個 DIMM 的雙路組態中支援第 3 代 Intel Xeon 可擴充處理器，同時保持相同密度的儲存空間。支援最多四個後方熱插拔的 U.2 NVMe 槽，允許使用者在不佔用 24 個 SAS/SATA 3.5 吋儲存槽中任何一個儲存槽的情況下，加入快閃記憶體。

創新的機箱設計除了強化氣流，同時也簡化對主機板、CPU、記憶體、PCI-E 插槽、內部磁碟機槽和後方磁碟機槽等元件的系統維修存取性。除了這些機械改善以外，系統還可以設定 PCI-E 4.0 型 RAID 或 IT 模式 SAS 控制器選項。