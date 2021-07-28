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星展經濟學家馬鐵英：晶片荒持續推升台半導體表現

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

星展集團資深經濟學家馬鐵英今（28）日發出報告，看好台灣半導體產業，可在今年下半年與明年持續強勁，為總體經濟注入動能，預估台灣今年全年經濟成長率可保5不變，將高於南韓的3.8%。

全球最大半導體公司英特爾喊話，期盼在2025年趕上台積電（2330）、三星電子等同業，台積電也可能迫於地緣政治壓力，將遠赴日本或是歐美設廠。全球晶片荒正在持續，全球正在加速半導體的競賽。但馬鐵英認為，這並不會影響到台灣半導體產業在全球龍頭地位，主因有二。

第一，受惠於疫情帶來的數位化需求、持續的技術創新、以及各國政府的支持性措，根據星展集團預估全球半導體市場的資本支出今年將呈現約30％的爆發式成長、明年為11％成長，分別相當於840億美元與930億美元。全球半導體市場今年預測年增率將近20％、全球IC銷售預測年增率24％、約5020億美元。

第二，但考慮到晶圓廠的建廠周期，現有資本支出轉化爲生產產能的增加，大約需要兩年左右的時間，因此全球晶片荒現象可能持續至2022年。在此背景下，台灣半導體產業可望在今年下半年和明年延續强勁成長，並為總體經濟注入動能。

馬鐵英認為，台灣在全球半導體產業中，無論代工與封測都是位居第一名，七成代工、五成封測都在台灣，設計占了兩成，代表台灣具備完整半導體產業供應鏈。

如果比較六大市場，衡量現有供應鏈體系、資本與技術能力、勞工與能源成本、地緣政治條件，比較中國、台灣、南韓、美國、歐洲以及日本，台灣半導體競爭力仍為居龍頭地位，生產成本相對成熟。

星展集團預期，全球晶片荒將持續到2022年，台灣電子零組件出口、供應鏈投資，將會繼續維持強勁成長。

晶片荒主要來自三股力量。第一，疫情下的居家辦公帶動數位電子產品需求，以及第二，後疫情時代帶動的智慧型手機換機需求，與第三，全球技術創新，人工智能、物聯網、5G時代的高效能晶片需求。馬鐵英舉例，自動駕駛電動車本身對晶片需求是普通汽車的兩倍左右。

半導體 晶片 台積電

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