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中華精測積極擴產 非記憶體MEMS探針卡全球排第三

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

中華精測（6510）今（28）日召開第二季營運報告線上說明會，會中說明最新MEMS探針卡拓展進度，依據全球半導體研調權威機構VLSI最新統計，全球非記憶體類MEMS探針卡排名，中華精測晉升至第3位 ; 若計入記憶體類為全球第8名，隨著半導體晶圓測試朝向高頻高速以及微間距製程發展，MEMS探針卡將接棒傳統型探針卡，成為半導體測試介面的主流。

中華精測表示，該公司因應半導體產業高階晶圓測試介面成長需求，自2016年跨入MEMS探針卡市場進行研發，為了提高自製比例，啟動「石中劍計畫」MEMS探針、垂直式探針卡研發專案。

中華精測表示，歷經多年的研究開發，該公司推出的多款自製探針透過自家的AI植針機進行高品質探針卡生產，目前包括有NS、BR、SR等系列的MEMS探針卡，已應用於各式晶圓測試，滿足其所需之頻寬、速度、電流等需求，為HPC、行動裝置(Mobile)、智聯網(AIoT)、顯示器(Display)等各應用產品，提供完整高規的晶圓測試介面服務。

中華精測以研發實力在MEMS探針卡紮根，成果逐步顯現，於2020年全年自製探針單月平均自給率站穩9成之後，在2021年第二季正式躋身半導體MEMS探針卡全球前十強之列，並在非記憶體類的MEMS探針卡市場拿下第3位的佳績，也為未來在MEMS探針卡市場擴大滲透率立下基石。

中華精測 半導體 晶圓

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