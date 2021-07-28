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欣興法說：2025年前ABF載板產能多已被客人預訂

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

欣興（3037）今日召開法說會，財務長沈再生提到，載板不論ABF或CSP都是需求強勁，客人都是有多少買多少，ABF產能客人早已預訂，不過2025年前的多已被預訂，擴廠都是和客戶合作避免風險，並改善新產品初期發展技術風險與材料變化，確實客人若有急的需求我們都會加緊擴充生產。

沈再生也說，第2季載板七成約四分之三屬於ABF載板，且第2季約有4.9億元費用屬於庫藏股轉讓給予員工，加上新工廠開始生產初期成本較高列入營運成本上，其中楊梅廠區估計投資300億元，目標2023年開始全產能生產，今年先行生產成熟高階產品，明年再生產新產品，至於山鶯廠重建估計明年下半年量產並看客戶需求調整產能規畫。

展望未來，沈再生提到，過往下半年都是傳統旺季，今年也是如此，目前看載板、HDI與軟板都相對強，至於傳統PCB上半年生產已穩定，第3季需求相對增加有限。

法說會

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