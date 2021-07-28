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熵碼科技助聯網裝置符合最新FIDO標準 滿足資安需求

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

力旺（3529）子公司熵碼科技今天宣布與全球指標性的非營利組織FIDO (Fast Identity Online) Alliance 合作，提出滿足FDO標準的產品PUFiot，幫助物聯網設備開發製造商打造符合FDO標準的物聯網產品的極佳方案。

熵碼科技表示，FIDO Alliance為全球指標性的非營利組織，旨在匯集全球專家共同制定開放、可擴展、可互通的技術規範，從而減少以密碼來驗證用戶身分的依賴。針對全球數以兆計的物聯網設備，FIDO聯盟於今年4月發佈FIDO Device Onboard (FDO)，聚焦於物聯網設備如何簡單且安全的登錄到雲端或內部管理平台之新規格。藉由此新規格，FIDO標準將更能應對物聯網設備大規模部署的安全性、成本，以及複雜之挑戰。

根據Gartner預測，到2029年全球將有超過150億個物聯網設備(IoT Device)投入使用，這為各行各業提高效率以及產業創新增加莫大機會。全球各大IC設計公司也都積極投入此領域的晶片開發。

不過，IoT產品上網安全性問題卻仍層出不窮。FIDO Alliance 提出的FDO架構正是為了解決連網安全問題，而熵碼科技率先提出滿足FDO標準的產品PUFiot，以PUF (Physical Unclonable Function)作為裝置識別 (PUF-based Device ID)， 是幫助物聯網設備開發製造商(OEM/ODM)打造符合FDO標準之物聯網產品的極佳方案。

若能在晶片上導入熵碼科技所開發的PUFiot，將能帶來三大好處：首先，結合母公司力旺電子所研發的NeoPUF晶片指紋做為晶片識別信任根基，能應用於產生裝置認證需要的 ID 與公私鑰。免去從外部注入密鑰的步驟，不僅能有效減少潛在安全漏洞、防止惡意人為操作，同時也縮短了生產流程、降低生產成本。

此外，利用PUFiot內的安全OTP儲存產品機密訊息，避免把機密訊息存放在晶片外較不安全的閃存記憶體上。

最後，PUFiot內建經NIST認證的對稱/非對稱式的硬體加密引擎，客戶可以依需求挑選客製化的演算法組合，以協助執行FDO和進階雲端應用服務所需的所有安全功能，例如身分驗證、數據加密、完整性檢查等功能。且PUFiot具備多項物理/數位抗攻擊設計，能抵抗旁路攻擊，對於物理侵入式攻擊 (譬如聚焦離子束 FIB 攻擊)，也有很好的防禦效果。

物聯網 晶片

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