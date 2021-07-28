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禾伸堂受惠轉單及新產能效應 今年全年獲利看好

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

今年以來被動元件市況正向，其中，禾伸堂（3026）因不少國外廠商生產線受到疫情衝擊，禾伸堂受惠轉單效應，另外，該公司去年即看好後市全球被動元件市場需求，並積極進行擴產，今年新產能陸續開出也有利該公司業績向上推升。

近幾個月以來，全球被動元件市場的供給量，因馬來西亞的疫情一度擴大而被打亂，其中，包括積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻供給出現供給吃緊情況，而禾伸堂由於所有產品都在台灣生產，相對具有供貨優勢，也有可望受惠轉單效應。

此外，禾伸堂去年開始擴建龍潭新廠，預計於今年正式投產，市場法人認為，隨著時序進入第3季被動元件傳統旺季，禾伸堂龍潭新廠預計本季加入營運，屆時MLCC設備產能將達每月6億顆，隨產能陸續開出，年底前預計增加20%產能，新產能投入的效益也有助今年營運表現。

未來在新產能全數投產後將有效提升自製產品產出，以配合未來5G網通發展趨勢、車用電子及工控等客戶需求，擴大利基型產品生產量能將是中長期發展的重要策略。

禾伸堂 被動元件

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