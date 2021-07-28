微軟發布Azure Arc支援SQL資料庫服務 加速創新

微軟將於7月30日正式發佈微軟混合式運算解決方案 Azure Arc enabled Azure SQL，提供簡單、高效的跨環境管理數據與資料庫，並在地端和多重雲端環境中部署資料服務，透過在任何基礎設施上平台即服務（Platform as a service，PaaS）的運行資料庫，協助企業實現多雲分佈式託管，加速數位轉型。

此外，微軟目前已同步提供預覽版的 Azure PostgreSQL Hyperscale 供用戶選用，未來也將推出更多系列解決方案。

台灣微軟雲端平台事業部副總經理蔡維彬表示，跨雲跨境混合式解決方案在台灣逐漸受到重視，企業採用混合式運算比例亦有大幅成長，顯見彈性部署與提升速度之於企業擴展應用程式服務規模的重要性。

隨著安全、低成本且全年不中斷營運的跨環境混合式解決方案 Azure Arc 趨向成熟，我們將藉由應用程式容器化（Containerize）提升組織敏捷性、跨環境應用程式佈署和微服務的可轉移性。近期微軟也將正式釋出 Azure Arc enabled Azure SQL，賦予現有資料服務架構擁有雲端靈活性，讓企業無論在何處都能高效管理跨環境混合式環境的資料工作負載，加速具體實踐數位轉型與創新。

台灣微軟表示，Azure Arc 提供一致的多雲端和內部部署管理平台來簡化治理與管理，將 Azure 管理功能延伸至混合式環境，用戶的工作負載可以橫跨資料中心、混合環境或是邊緣運作，協助管理 Windows 和 Linux 伺服器、SQL Server、Kubernetes 叢集，以及各項 Azure 服務。

Azure Arc 讓用戶得以將雲端原生應用程式建構在任意位置、在任何地方執行 Azure 資料服務，並透過單一的入口網站進行集中管理。

此外，將基於雲端的解決方案部署到本地與多雲環境中，有助於整合企業的數據資料，提供一致、可移植且統一的管理；藉由混合技術大規模地管理數據和應用程序開發，也能為企業的生產力和營運效率帶來全面性的提升。