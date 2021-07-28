全球前3大基地台設備商市占略減 三星海外布局有成

根據TrendForce研究顯示，2021年中國與歐洲電信設備商仍占據全球逾70%市占率，前三大業者分別為中國華為30%、瑞典愛立信23%、芬蘭諾基亞20%，儘管華為持續被美國政府列為禁用廠商，市占仍稱霸全球的主因是憑藉其價格的優勢，以及中國龐大內需市場的支撐。

值得一提的是，三星因價格較低且商轉有成，成為推升其今年市占至12.5%、全球排名第四的關鍵，不僅向韓國三大運營商提供基地台建置，同時與美國運營商AT&T、Sprint、Verizon合作，更與日本運營商NTT DoCoMo簽署基地台供應契約。此外，日本NEC亦首次接獲海外5G基地台訂單，與英國運營商Vodafone合作；而日本Fujitsu亦為英國政府潛在5G設備替代供應商。

TrendForce表示，遠距辦公與教學刺激網路流量負載率大幅提升，全球整體網路平均流量在防疫期間上升逾40%，而5G具備高流量、低延遲傳輸特性正符合現下市場需求。另外，伴隨各國5G商用需求提升，根據全球行動通訊供應商協會（GSA）公告，目前已發布逾800款適用於消費與企業的5G產品，以支援更加高速便捷的連網服務與多元應用，上述皆成為推升5G基地台需求量的增加。

受到中美貿易摩擦影響，華為及中國三大電信運營商被美國政府列為禁止投資往來的相關企業，且美國聯邦通訊委員會於2021年7月表決19億美元補助計畫，以協助美國廠商汰換華為與中興等被視作有疑慮的通訊設備，致使兩家業者無法獲得美國射頻前端元件大廠供應的關鍵零組件，故使華為基地台建設轉以中國內需市場為主。

不過，根據TrendForce研究數據指出，截至2020年底，中國5G網路用戶已逾1.6億個，約占全球5G用戶總數89%；至2021年7月，中國三大運營商中國移動、中國聯通、中國電信已於中國建設91.6萬個5G基地台，合計占全球70%，足以顯現中國市場可觀程度，也成為支撐華為行動通訊基地台近兩年市占表現的關鍵。