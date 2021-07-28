精測上半年每股賺11.72元 主力產品已不再侷限手機

晶圓檢測大廠精測公布第2季財報，單季稅後純益2.16億元，季增29.1%，但年減7.2% ; 毛利率53.8%，季減少0.3個百分點、年減0.3個百分點，每股純益6.61元；上半年每股純益11.72元，低於去年同期的12.57元。

精測今日將舉行線上法說會，說明上季營運成果及展望下半年營運表現。

精測第2季營收達10.48億元，季增29.2%，年減0.8%，營運成績重回成長軌跡。

受到疫情影響精測已敲定今年股東常會召開日期延至8月12日，股東股利配發依2月份董事會通過盈餘分配案，擬每股配息12元，優於過去連續三年股東股利每股配發10元的紀錄。

精測表示，該公司以獨有All In House完整解決方案，提供全球半導體客戶客製化測試介面服務，其中包含自製探針、探針卡以及高速、高縱橫比IC測試載板。

隨公司各式晶圓測試用探針完成開發，並陸續導入量產，擴大終端應用市場，成果已逐漸顯現，今年上半年已可見終端應用市場不再侷限於智慧型手機單一應用終端。

精測表示，第2季探針卡系列產品明顯可見來自高效運算（HPC）以及射頻(RF)等非手機應用晶片(AP)探針卡的貢獻。

其中HPC晶片，包括有APU、CPU、GPU、TPU、Network以及ASIC等，在HPC目前多元應用的驅動下，正蓬勃發展，第2季HPC相關產品營收比重也由前一季的0.2%大幅成長至15.8%，而RF晶片的貢獻也由5.7%大幅成長至22%。

展望未來，隨著本公司自製微間距50微米MEMS探針卡，完成驗證，逐步導入量產，繼上半年成功跨入高效運算(HPC)市場之後，現在，在AIoT智慧終端應用市場，再下一城。

此外，本公司運用完整的M(機構)、E(電學)、C(化學)、O(光學)研發能量，與全球半導體客戶，持續進行多項高階的客製化產品開發，以配合時下國際晶片大廠，積極擴展半導體應用市場的腳步，共創未來5G+AI無限可能的商機。