聯發科終止收購英特爾旗下Enpirion電源管理晶片產品線

手機晶片大廠聯發科（2454）於今(27)日晚間公告，原本旗下立錡擬取得英特爾旗下Enpirion電源管理晶片產品線相關資產，但現在雙方已合意終止交易。

聯發科強調，上述相關變動對公司無重大影響，也不影響目前雙方其他商務合作。

聯發科是於去年11月中代立錡公告，將從英特爾手中買其旗下Enpirion電源管理晶片產品線，交易金額為8,500萬美元。外界當時認為，透過這項併購案，聯發科將可進一步擴大在電源管理IC領域的版圖。

Enpirion是英特爾現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）事業群裡負責電源管理晶片的部門，英特爾當初是於2015年，宣布以167億美元的價格，併購FPGA廠商Altera後跨入相關領域。Enpirion主要是提供FPGA、系統單晶片、CPU或是特殊應用IC（ASIC）的電源管理解決方案。

聯發科是於2015年宣布併購類比晶片廠立錡，目前立錡仍是聯發科在電源管理晶片領域的重要布局子公司，產品線應用於PC／筆電、車輛、5G基地台、手機充電器、遊戲機、電視等。

聯發科去年曾指出，上述立錡併購Enpirion案的主要目的，是進入資料中心與FPGA的電源供應市場。目前立錡共有PC、行動裝置與消費性電子產品、顯示器、AC/DC等四大電源管理應用產品線，未來將可增加FPGA與資料中心應用產品線。

聯發科當時也強調，透過這項併購案，可讓立錡的產品線更為完整，尤其資料中心與企業應用相關領域是未來整體產業發展的重要一環，立錡在這方面也會持續加大投資。