快訊

舉重／中華女將接力奪牌 陳玟卉女子64公斤級摘銅

桌球／日本張本智和爆冷出局 無緣與林昀儒上演台日天才對決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英特爾喊話2025年前追上 網笑台積電這點直接打趴對方

聯合新聞網 / 綜合報導
全球最大半導體公司英特爾喊話要在2025年前趕上台積電、三星電子等同業，對此有人認為英特爾要追台積電還差的遠，其中一項理由是「沒有輪班星人」。 聯合報系資料照
全球最大半導體公司英特爾喊話要在2025年前趕上台積電、三星電子等同業，對此有人認為英特爾要追台積電還差的遠，其中一項理由是「沒有輪班星人」。 聯合報系資料照

全球最大半導體公司英特爾昨（26）日喊話，期盼在2025年前趕上台積電、三星電子等同業，對此有分析師看好，認為英特爾在未來幾年絕對趕得上台積電、甚至超越，但不少網友卻持相反意見，指英特爾要追台積電還差得遠，其中一項理由是「沒有輪班星人」。

英特爾表示將為高通、亞馬遜生產晶片，除了將在未來四年推出五套晶片製造技術，也將改變晶片技術的命名接軌市場，Real World Technologies分析師坎特（David Kanter）也對英特爾持高度肯定，指出英特爾有人力可以花在部署新材料、技術，以提高性能。不過對於信心滿滿的英特爾欲超越台積電，批踢踢上許多網友十分不看好，指出英特爾光是把焦點放在技術命名就放錯重點了。

某些網友笑稱「真的以為是命名問題喔」、「不是改名就可以超車」，酸英特爾「不會以為有EUV微影技術就能生產出7奈米晶片吧」，指出英特爾還出四年內追上台積電不過是口號，仍未見有什麼配套措施。更多人則直指英特爾贏不了台積電的原因在「沒輪班星人」，指出台積電的輪班制度可不是浪得虛名，英特爾根本就是「缺高級奴隸」。

多數人認為，台積電的技術早已狠甩英特爾，且根據Trendforce統計，在全球五大晶圓代工廠排名中，台積電市佔率約為56%，遙遙領先市佔率18%的三星，納悶英特爾明明好好做品牌廠就好，何苦下來淌代工晶片毛利低的渾水。

台積電 英特爾 晶片 半導體

相關新聞

英特爾喊話2025年前追上 網笑台積電這點直接打趴對方

全球最大半導體公司英特爾昨（26）日喊話，期盼在2025年前趕上台積電、三星電子等同業，對此有分析師看好，認為英特爾在未來幾年絕對趕得上台積電、甚至超越，但不少網友卻持相反意見，指英特爾要追台積電還差得遠，其中一項理由是「沒有輪班星人」。

台積電全球廣設晶圓廠 FT：半導體業一個時代的結束

台積電董事長劉德音26日在股東常會上首度鬆口，德國確實是下一站設廠考慮點；至於在日本設廠已進入深入的討論階段，美國亞利桑...

匯頂之後天津唯捷創芯也要掛牌 解讀聯發科金雞投資術

國內IC設計龍頭聯發科（2454）轉投資的射頻IC廠天津唯捷創芯電子技術（Vanchip），已向中國大陸上海證券交易所申請在科創板上市。一般預期，聯發科再度「養金雞」，可望在唯捷創芯複製當年扶植匯頂，並創造可觀業外利益的成功經驗。

聯發科四大產品強勁成長 上修全年營收增幅逾45%

聯發科（2454）執行長蔡力行今日主持線上法說會時表示，受惠於手機、物聯網、智慧家庭及電源管理四大產品類別健康市場需求強...

聯發科推出迅鯤系列行動運算平台新品—迅鯤1300T

國內IC設計龍頭聯發科技今日推出迅鯤系列行動運算平台新品—迅鯤1300T，擁有強勁計算力、高速網路連接、先進的影音多媒體...

不滿NCC對TBC處分「不准賣」呂芳銘要提行政訴訟

國家通訊傳播委員會（NCC）上周正式否決TBC交易案，亞太電信董事長呂芳銘不能將TBC所屬基金的Dynami Visio...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。