英特爾喊話2025年前追上 網笑台積電這點直接打趴對方

全球最大半導體公司英特爾昨（26）日喊話，期盼在2025年前趕上台積電、三星電子等同業，對此有分析師看好，認為英特爾在未來幾年絕對趕得上台積電、甚至超越，但不少網友卻持相反意見，指英特爾要追台積電還差得遠，其中一項理由是「沒有輪班星人」。

英特爾表示將為高通、亞馬遜生產晶片，除了將在未來四年推出五套晶片製造技術，也將改變晶片技術的命名接軌市場，Real World Technologies分析師坎特（David Kanter）也對英特爾持高度肯定，指出英特爾有人力可以花在部署新材料、技術，以提高性能。不過對於信心滿滿的英特爾欲超越台積電，批踢踢上許多網友十分不看好，指出英特爾光是把焦點放在技術命名就放錯重點了。

某些網友笑稱「真的以為是命名問題喔」、「不是改名就可以超車」，酸英特爾「不會以為有EUV微影技術就能生產出7奈米晶片吧」，指出英特爾還出四年內追上台積電不過是口號，仍未見有什麼配套措施。更多人則直指英特爾贏不了台積電的原因在「沒輪班星人」，指出台積電的輪班制度可不是浪得虛名，英特爾根本就是「缺高級奴隸」。

多數人認為，台積電的技術早已狠甩英特爾，且根據Trendforce統計，在全球五大晶圓代工廠排名中，台積電市佔率約為56%，遙遙領先市佔率18%的三星，納悶英特爾明明好好做品牌廠就好，何苦下來淌代工晶片毛利低的渾水。