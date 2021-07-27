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高階筆電面板受青睞 2022年市占突破兩成

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導

據TrendForce研究指出，2020~2021年間因遠距辦公與教學使筆電需求大幅提升，不僅帶動筆電面板出貨呈現雙位數的成長，價格漲幅更是超過40%，成為各面板廠積極投入生產OLED、LTPS、Oxide高階筆電面板的誘因。

TrendForce預估，2021年高階筆電面板出貨量市占將達17.8%，至2022年有望達21.4%。

OLED技術面板主要由三星顯示器（SDC）供應，其2020年出貨量約80萬片、今年則有機會達400萬片以上，2022年也將持續成長。除三星外，和輝光電（EDO）也有望在2021年下半年至2022年上半年量產OLED筆電面板，預估整體OLED筆電面板今年市占將達1.3%。

而京東方（BOE）、CSOT也致力於Hybrid OLED技術開發。不過Hybrid OLED 仍有技術與成本的瓶頸尚待突破，至2023年後才有量產可能。

LTPS技術面板最大供應商為友達光電（2409），其次為CSOT與天馬。LTPS的低功耗、窄邊框等優點受到品牌的喜愛，因此大量應用在高階筆電，預估今年整體LTPS筆電面板市占將達3.7%。

廠商方面，友達預計在2022年於L6K廠增加LTPS筆電面板的供給；群創路竹廠目前部分LTPS產能以提供手機生產為主，預計今年下半年將量產LTPS筆電面板；而CSOT與天馬儘管沒有擴產計畫，但也將陸續增加LTPS筆電面板生產的比重。

Oxide技術面板主要由樂金顯示器（LGD）、夏普（Sharp）與京東方供應，同樣具備低功耗、窄邊框特色。由於光罩數較LTPS少，成本上較具有優勢，成為高階筆電面板中市占最高的類別，預估今年Oxide筆電面板市占將達12.8%。

廠商方面，今年龍騰光電（IVO）與惠科（HKC）分別在崑山五代廠、綿羊8.6代增加Oxide產能；CSOT在廣州8.6代新廠房的規劃亦同，預計三家面板廠Oxide月產能加總將超過7萬片 ，預計將在2022~2024年開始陸續貢獻。

面板 筆電 LTPS

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