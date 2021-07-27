旺宏衝刺3D NAND Flash 董事會通過斥資415億元建廠

旺宏（2337）總經理盧志遠今日在主持法說會時，透露今日董事會通過415億元資本支出，擴充五廠第二期產能（內部稱為Fab 5b），主攻3D 儲存型快閃記憶體（NAND Flash）及先進的編碼型快閃記憶體 （NOR Flash），預定 明年下半年開始完成裝機，並在明年底陸續投產，2023年挹注營收。

盧志遠表示，新產能幾乎是目前Fab 5a倍增，此廠因集中生產更先進技術的3D NAND Flash）、及NOR Flash，因此未來產出的位元數將比Fab 5a的數倍增幅。

盧志遠也坦承，旺宏興建Fab 5b廠，也瞄準市場快速成長的車用應用市場。

盧志遠說，其實旺宏目前的NOR 型快車記憶體，已是車用市場前二大供應商，公司目標是今年成為全球車用NOR flash最大供應商。

盧志遠表示，旺宏對資本支出都採穩定原則，此時決定擴建新廠，最主要的關鍵是旺宏在3D NAND Flash及高容量NOR等技術已完備，此時透露產能擴充，不僅可提升旺宏未來獲利表現，也讓公司產品及產能調度更具彈性。

至於法人關切大舉資本支出是否會影響毛利率表現，盧志遠強調，旺宏會很審 慎視客戶需求布建產能，預估415億元的投資額最快二到三年即會投入，但仍會視情況調整，絕不會稀釋毛利率表現。

旺宏目前的Fab 5a廠，月產2萬片12吋晶圓；預估未來Fab 5b廠完成後，旺宏整個12吋廠產能將全數填滿。

旺宏目前已完成3D NAND Flash試產，初期以48層為主，並送樣給日本大客戶驗證，規劃2022年底產出96層產、2023年緊接著推出192層產品，等於正式向全球宣告，旺宏決定參與3D NAND Flash的戰局，公司大舉斥資擴充Fab 5b，3D NAND Flash未來也將是旺宏量產的主要核心產品。