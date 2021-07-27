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智原第3季營收 法人估季增逾一成

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

ASIC設計服務暨IP廠商智原（3035）於27日召開法說會，公布第2季每股純益為0.73元，單季獲利為近17季高點。法人估計，該公司本季業績將可更上層樓，營收可望季增約15％水準。

智原第2季合併營收為16.88億元，季增一成，年增29.2％，為2016年第3季以來高點，毛利率為49.68％，高於首季的48.78％，年增近3個百分點，且營業利益率與淨利率也走揚，呈現三率三升局面。

智原在委託設計(NRE)、IP與量產業務中，雖然第2季IP業績比首季小減，但其他兩者皆有雙位數的季增率，且三者皆有二成多至三成多的年增率。

由於受惠於產品組合優化，且費用控制得宜，智原第2季歸屬母公司業主淨利為1.81億元，季增6.4％、年增25.9％，是2017年第2季以來高點，每股純益為0.73元。

智原

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