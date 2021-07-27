聯發科四大產品強勁成長 上修全年營收增幅逾45%

聯發科（2454）執行長蔡力行今日主持線上法說會時表示，受惠於手機、物聯網、智慧家庭及電源管理四大產品類別健康市場需求強勁以及在5G、WiFi 6與ARM架構CPU等技術領先的優勢。聯發科將上調今年全年營收增幅，由原預估大於40%，上調至成長逾45%。

聯發科並提出第3季財測， 以美元對新台幣匯率1比28為計算基礎，第3季營收預估在新台幣1257億至1319億元，與前一季相比，持平到成長5%，年增29%到36%。營業毛利率預估為46%±1.5個百分點，預估營收和獲利仍創單季新高。

聯發科今日公布第2季合併毛利率為46.2%，季增1.3個百分點，年增2.7個百分點；第2季營業利益為288.34億元，季增高達42.8%，年增288.8%；第2季稅後純益為275.87億元，每股純益17.44元，優於第1季的16.21元；合計上半年每股獲利已超過三個股本，達33.65元，表現亮眼。

聯發科並提出，隨著四大產品線全面爆發，公司在去年創歷史新高的3221億(約109億美金)營收規模，今年仍持續高速成長，以公司的45%成長率預估，可達到 4671 億元(約逾170 億美元)以上的規模。因此，隨5G 智慧型手機、物聯網等市場持續成長，公司也預期二年後，營收達到200億美元更是指日可待。

聯發科並引用據彭博社市場分析師預估，聯發科未來的股利，隨著營收和獲利大幅成長，加上公司保證每股加發 16元特別股利，以聯發科未來盈餘分配仍採八成高的配息率計算，預估2022年每股配發的現金股利可達 62元以上。