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宏碁菲律賓奪冠 個人電腦Q2居消費市場第一

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

根據最新市調資料指出，宏碁（2353）在菲律賓消費市場中，個人電腦第二季度交出好成績，以27.6%市佔率站上銷售第一，年成長113%；其中，宏碁電競電腦亦在上半年各月蟬聯市場龍頭，六月份以38.5%市佔率穩坐第一，更以年增率117%的佳績大幅超越業界均值的58%，成功取得菲律賓市場領先地位。

宏碁積極耕耘東南亞市場，不但在越南及菲律賓等地表現亮眼，菲律賓電競電腦領域更是長達六個月為市場霸主。宏碁電競電腦主打高效能產品，獨家的散熱技術提升玩家的遊戲體驗；電競桌機的設計亦採用符合EMI規範的透明側板，可大幅降低電磁波干擾，無論是電競桌機或是筆電皆精心設計，滿足追求頂尖設備的多元玩家。

電競 宏碁 菲律賓

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