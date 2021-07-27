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看好宅經濟 圓展加速推新產品暨服務

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

圓展科技（3669）今日召開法人說明會，對於今年下半年營運重點，看好宅經濟及混合工作/教學型態的需求，加速推出具競爭力的新產品暨服務。

圓展指出，將深耕影音、光學、AI等核心技術，並發展不同的應用巿場。爭取平台的策略合作夥伴，形成強韌的產業生態鏈。持續數位轉型工程、工廠自働化及加強供應商管理，改善營運效能。並秉持永續經營的理念，配合組織發展，積極推動ESG (Environment, Social, Governance) 執行。

圓展表示，上半年營運受到疫情影響全球生活型態，圓展教育科技及視訊會議解決方案，協助人們維持生活正常運作，減少接觸感染，遠距商機的趨勢不變。

上半年自結營收20.22億元，年成長82%，符合公司內部目標。受惠於產品組合優化、新產品線遠距教學攝影機出貨增加及營運效能提昇，減輕缺料漲價和運費增加對獲利之影響。第1季營收達10億元，毛利率提升至55%，營業毛利達5.47億元，營業淨利約2.44億元，稅後純益2.03億元，EPS2.19元；第2季營運成果則尚待會計師查核。

圓展 營收

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