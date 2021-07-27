宏達電攜巨思文化 打造一站式大型線上展會活動

宏達電（2498）今（27）日宣布與巨思文化合作，透過HTC策略夥伴EventX共同打造台灣大型商務媒合與趨勢分享博覽會「2021未來商務年會」全新線上虛擬展覽，以「一站式線上虛擬展覽平台」滿足所有商務展覽需求。

宏達電表示，會展不再只有面對面的實體交流，在疫情的衝擊下，線上虛擬展覽成為未來的重要趨勢，HTC與發行數位時代及經理人等刊物的巨思文化合作，打造全新線上虛擬展覽，以「一站式線上虛擬展覽平台」滿足所有商務展覽需求，打破以往參會者必須親自逛展覽、參與專題演講、會後索取資料、交換名片及進行交流的型態，讓未來商務年會在疫情之下更顯創新。

宏達電說，「2021未來商務年會」受到疫情影響，原預計在台北圓山花博展區舉辦實體會展，改由線上方式進行，透過HTC及「EventX線上虛擬商務展覽平台」共同提供出席貴賓全新的「一站式線上虛擬展覽體驗」，包括虛擬展覽大廳、虛擬講堂、線上網路研討會、虛擬展位及虛擬交流會等，方便參會者與參展者線上互動交流。

HTC亞太區總經理黃昭穎表示，「新冠肺炎疫情徹底改變全球的工作與生活型態，及活動進行的方式，但疫情的衝擊也促成革新。HTC一直深信科技能協助人類克服重大難題與挑戰，因此不斷發展具有真實影響力的創新科技，各式線上虛擬平台解決方案包括線上虛擬VR畢業展、線上虛擬VR博物館展覽或VR產品展示館、及這次首度在台灣打造出的一站式虛擬商務會展平台等，希望能讓個人、家庭、學校、產業，都能運用相關的虛擬創新應用而受益，甚至進一步開創新契機」。

宏達電說，「2021未來商務線上年會」預計7月28～30日舉辦，全球商務趨勢大師與最具影響力的業界領袖齊聚，發掘年度最新的新商業趨勢。