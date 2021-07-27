快訊

東奧文字直播／郭婞淳抓舉開把就很威 報出100公斤傲視群雌

北市約翰紅茶確診工讀生父親為AIT油漆工 打過2劑BNT仍確診

聯發科推迅鯤1300T 攻Chromebook和平板電腦

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

聯發科（2454）積極搶進Chromebook筆記型電腦和平板電腦市場，今（27）日宣布推出迅鯤系列行動運算平台新品「迅鯤1300T」。

聯發科表示，搭載「迅鯤1300T」的平板電腦產品近期將在全球上市。供應鏈指出，「迅鯤1300T」是手機晶片「天璣1200」的改版，改供Chromebook和平板電腦使用。

聯發科指出，「迅鯤1300T」擁有強勁計算力、高速網路連接、先進的影音多媒體和遊戲技術，協助終端廠商打造功能強大且輕薄便攜的高端平板電腦，為線上教育、商務辦公、串流媒體娛樂和網路內容創作、遊戲以及AI應用提供卓越的用戶體驗，滿足日益增長的行動運算需求。

迅鯤系列平台是近年聯發科技在運算晶片領域的重要業務佈局，已受到多家廠商廣泛採用，打造多款全球熱銷的行動運算裝置，包括Chromebook和平板電腦等。

聯發科的迅鯤系列行動運算平台，以具有超強能量、超快速度和巨大體魄的大魚「鯤」來命名，寓意其擁有強勁的運算能力，為設備提供堅實的算力基礎。

在行動運算晶片領域，迅鯤系列平台將憑藉強勁的運算力和超低功耗的優勢，提供給用戶行若遊魚般的暢快體驗。

平板電腦 聯發科 晶片

延伸閱讀

聯發科第2季財報亮眼 每股純益達17.44元

聯發科董座蔡明介看到三指標 恐將動搖國本

英特爾霸主地位搖搖欲墜？高通、聯發科靠「這利器」加大力道進攻筆電市場

聯發科、台達電 四檔火

相關新聞

台灣上半年智財統計 台積電首度突破1,000件

經濟部智慧局今（27）日公布2021年上半年智慧財產權趨勢，台灣受理3種專利申請合計35,264件，商標申請46,379...

十銓攜手聯強美國新聚思 搶攻北美市場

記憶體品牌暨模組大廠十銓科技（4967）今日宣布與聯強國際轉投資的美國上市公司新聚思攜手合作搶攻北美市場。

聯發科推出迅鯤系列行動運算平台新品—迅鯤1300T

國內IC設計龍頭聯發科技今日推出迅鯤系列行動運算平台新品—迅鯤1300T，擁有強勁計算力、高速網路連接、先進的影音多媒體...

不滿NCC對TBC處分「不准賣」呂芳銘要提行政訴訟

國家通訊傳播委員會（NCC）上周正式否決TBC交易案，亞太電信董事長呂芳銘不能將TBC所屬基金的Dynami Visio...

高階筆電面板受青睞 明年市占有望突破兩成

根據TrendForce研究指出，2020~2021年間因遠距辦公與教學使筆電需求大幅提升，不僅同步帶動筆電面板出貨呈現...

高雄橋科通過環評初審 環團痛批誇張、政治力介入

蔡英文總統重要政見「橋頭科學園區」徵收全台第一個中崎有機農業專區引發爭議，全台不到五百隻的一級保育類動物草鴞也在此現蹤，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。