聯發科推迅鯤1300T 攻Chromebook和平板電腦

聯發科（2454）積極搶進Chromebook筆記型電腦和平板電腦市場，今（27）日宣布推出迅鯤系列行動運算平台新品「迅鯤1300T」。

聯發科表示，搭載「迅鯤1300T」的平板電腦產品近期將在全球上市。供應鏈指出，「迅鯤1300T」是手機晶片「天璣1200」的改版，改供Chromebook和平板電腦使用。

聯發科指出，「迅鯤1300T」擁有強勁計算力、高速網路連接、先進的影音多媒體和遊戲技術，協助終端廠商打造功能強大且輕薄便攜的高端平板電腦，為線上教育、商務辦公、串流媒體娛樂和網路內容創作、遊戲以及AI應用提供卓越的用戶體驗，滿足日益增長的行動運算需求。

迅鯤系列平台是近年聯發科技在運算晶片領域的重要業務佈局，已受到多家廠商廣泛採用，打造多款全球熱銷的行動運算裝置，包括Chromebook和平板電腦等。

聯發科的迅鯤系列行動運算平台，以具有超強能量、超快速度和巨大體魄的大魚「鯤」來命名，寓意其擁有強勁的運算能力，為設備提供堅實的算力基礎。

在行動運算晶片領域，迅鯤系列平台將憑藉強勁的運算力和超低功耗的優勢，提供給用戶行若遊魚般的暢快體驗。