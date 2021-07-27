不跟隨一窩蜂捐疫苗 台塑集團大手筆捐10億紓困金

台塑集團大手筆，今天（27日）宣布捐贈10億元紓困金，提供政府專款專用，要協助國內產業及民眾共度疫情難關。這創下台塑集團有史以來最大的單筆捐款，包括台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）等四大公司全部參與。

台塑集團主管今天表示，新冠肺炎疫情自去年初蔓延以來，已造成全球經濟大幅衰退，國內情況也不例外，大多數產業都受到相當程度影響，尤其是服務業，歇業或倒閉者時有所聞，休無薪假者及失業率也不斷攀升，災情至為慘重，影響許多業者的生存及民眾生計。

本周一台塑集團行政中心會議，有成員提出捐贈紓困金的想法，馬上獲得認同，並獲得管理中心同意，火速於今天宣布捐贈計畫，剛好趕上台灣調降疫情到二級警戒，許多經濟活動準備陸續恢復，希望這筆金額可以派上用場。

據了解，相較於鴻海（2317）集團與台積電（2330）捐贈疫苗，台塑集團其實很早也有這樣的想法，集團內部也評估過，但考量相關程序繁雜，而且政府對外表示國內疫苗數量已足夠，台塑集團不想一窩蜂，因此轉個念頭，認為疫情下大家過得非常困苦，希望透過捐贈紓困金，提供政府專款專用，協助受疫情嚴重的產業及民眾，共同度過疫情難關。

此次是以台塑集團名義捐贈10億元紓困金，包括台塑、南亞、台化、台塑化等四大公司全部參與，展現台塑集團「取之於社會，用之於社會」的一貫精神，及「人飢己飢，人溺己溺」的人道關懷。而這筆金額，也創下台塑集團有史以來最大的單筆捐款金額，超越2008年四川汶川大地震，台塑集團由創辦人王永慶捐款1億元人民幣（約新台幣4.3億元）。