台灣上半年智財統計 台積電首度突破1,000件

經濟部智慧局今（27）日公布2021年上半年智慧財產權趨勢，台灣受理3種專利申請合計35,264件，商標申請46,379件，各較上年同期增加4%及7%，雙雙成長。其中，台積電（2330）申請1,263件，首度突破1,000件，以一枝獨秀之姿大幅超越本外國各申請人。

另外，外國法人以高通454件發明專利最多。商標申請件數則再度創下史上新高紀錄，本國人及外國人件數同時成長7%。整體而言，2021年上半年的智慧財產權趨勢，大致呈現穩定成長。

據統計，台灣受理申請之三種專利件數中，發明專利為23,876件，本國人及外國人件數均較上年同期增加，本國人件數成長13%，較外國人件數增加幅度來得大。新型及設計專利，外國人件數分別成長22%及5%。

台灣企業整體發明專利申請7,650件，較上年同期增加，於本國人發明專利總件數之占比約79%，呈現高度集中的現象。以上半年而言，企業發明專利件數已連續五年正成長，且2021年上半年成長率為近五年最高，主要是大型企業件數增加二成的原因。

申請人中，台積電發明專利申請1,263件，以上半年而言，件數首度突破1千件以上，刷新其個別申請人發明件數的歷史紀錄，對台灣研發創新扮演著舉足輕重的角色，同時，成長率高達237%，亦較本國其他申請人更為積極。另設計專利申請，則以巨鎧59件最多。

台灣大專校院發明專利申請件數較上年同期略減，申請人中，陽明交大以59件發明專利，位居第1，私立學校以崑山科大26件最多。此外， 2021年上半年公立學校發明專利申請件數較上年同期增加4%，占比上升至64%。

台灣金融三業共申請72件發明專利及267件新型專利，均以銀行業申請最為積極，其中，中國信託不論在發明或新型專利，件數均位居金融三業之首。

在台灣布局專利之國家（地區）中，發明及設計專利以日本較積極，各申請6,044件及512件，新型專利則以中國大陸358件最多。申請人中，高通發明專利申請454件，超越其他申請人，成長率以韓領增加442%最高。設計專利申請，以哈利溫士頓97件最多。

而在商標方面， 2021年上半年商標受理申請共46,379件，年增7%，其中，本國人商標申請35,048件，再度創下史上新高紀錄。

智慧局表示，本國人在第35類（廣告、企業經營及零售批發服務等）申請6,919件最多，成長16%；外國人中，中國大陸申請2,333件超越其他國家，類別方面，以第9類（電腦及科技產品等）2,115件最多。

本國人中，跨國連鎖的全家（5903）便利商店一舉新增145件居冠，其次是食品業統一企業（1216），申請139件；外國人則由上年同期未曾申請的香港兔女孩（135件）及游老集團（90件）分居第1、2位。