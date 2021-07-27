聽新聞
test
0:00 / 0:00
郭台銘慶13周年結婚紀念日 浪漫送花寵妻
曾馨瑩嫁給鴻海集團（2317）創辦人郭台銘後，育有2女1男，26日她發文慶祝結婚13周年紀念日，也難得曬出夫妻倆的合照。
曾馨瑩與郭台銘近來忙著處理購買500萬劑疫苗，最後終於順利簽約，26日曾馨瑩在IG上發文慶祝結婚13周年紀念日，開心寫道「13年了～花邊婚又稱Lace wedding,象徵堅韌且美麗，簡單的幸福，除了我們，還有三個寶貝讓我們的人生更美好，珍惜而感恩」，並難得秀恩愛，分享夫妻倆的合照，標註13週年快樂、Happy anniversary。
照片中曾馨瑩與郭台銘手上都各有一大束花，夫妻倆大曬恩愛。在買到疫苗後，加上慶祝結婚紀念日，郭台銘在照片中顯得相當神清氣爽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言