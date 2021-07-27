郭台銘慶13周年結婚紀念日 浪漫送花寵妻

曾馨瑩嫁給鴻海集團（2317）創辦人郭台銘後，育有2女1男，26日她發文慶祝結婚13周年紀念日，也難得曬出夫妻倆的合照。

曾馨瑩與郭台銘近來忙著處理購買500萬劑疫苗，最後終於順利簽約，26日曾馨瑩在IG上發文慶祝結婚13周年紀念日，開心寫道「13年了～花邊婚又稱Lace wedding,象徵堅韌且美麗，簡單的幸福，除了我們，還有三個寶貝讓我們的人生更美好，珍惜而感恩」，並難得秀恩愛，分享夫妻倆的合照，標註13週年快樂、Happy anniversary。