明基 推世界首款2.1聲道AndroidTV微型投影機

家用投影機領導品牌明基 BenQ 針對目前微型投影機使用者進行一份微型投影機使用大調查，發現使用者最不滿意「無法移動投影、太多線要接、喇叭太小聲」這三點。而BenQ 推出世界第一款2.1聲道、且搭載AndroidTV智慧平台系統的LED 行動微型投影機GV30，擁有目前業界最大16W大喇叭；特殊圓形設計，擁有超大135度投影角度、轉一下就可以投影天花板，讓你不用大費周章，輕鬆享有行動輕劇院。

明基表示，推出早鳥預購優惠方案，7/28~8/28在指定通路預購，原價17,900元，即可享受早鳥優惠價13,900元(限量200台)；或是豪華方案15,900元、搭配 100吋便攜組合幕(市價2,400元)。預購活動網址：https://www.benq.com/zh-tw/campaign/projector-gv30-preorder.html

明基指出， 新產品特色為微投界最大聲，搭載2.1聲道、16W大喇叭，感受電影的影音震撼力。GV30 搭載目前業界最大 2.1 聲道、16W大喇叭，擁有左右兩顆 4W 中高音喇叭呈現左右立體聲道、後方一顆 8W 重低音喇叭，270度發聲，呈現電影震撼力；另搭配獨立DSP 數位音效處理晶片、以及BenQ treVolo團隊調音技術，運用心理學/聲學，不僅可精準呈現中高音、同步完美呈現電影所需的重低音，同時感受電影的影音震撼力。

特殊水滴圓身造型，專屬磁吸底座，135度大仰角，直接投影天花板。根據調查，使用者對於微型投影機調整角度、無法隨意投影感到非常棘手。所以GV30採用特殊水滴圓身造型、並且可置放在專屬磁吸底座，不用外接腳架，轉一下就可轉到最大135度仰角投影、直接投天花板，讓你躺著也可以看電影。

GV30導入AndroidTV智慧系統，內建YouTube、PrimeVideo等多款影音APP，可透過GooglePlay 商店下載各式影音APP、工具APP等。還能透過Google語音功能，直接搜尋影片、YouTube頻道、詢問天氣狀況等等。內建ChromeCast功能，可無線投影手機/平板等行動裝置內容、一鍵投影至大畫面，與家人一起追劇/看電影。