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解封商機發酵 遠傳friDay購物旅遊類單日成長逾2倍

經濟日報 / 記者陳虹妃／即時報導
解封商機發酵! 遠傳friDay購物旅遊、機能服飾單日成長逾2倍。圖/業者提供
解封商機發酵! 遠傳friDay購物旅遊、機能服飾單日成長逾2倍。圖/業者提供

台灣自5月爆發本土疫情並宣布全國進入三級警戒，終於從今天(27日)起結束長達69天的三級防疫，防疫標準恢復二級警戒。遠傳（4904）friDay購物觀察，先前政府宣布微解封後，隨即帶動站上外出用品業績，單日成長逾2倍！其中旅遊收納、機能服飾最為熱門，旅遊票券更出現單日暴增4倍的驚人成長！看好鬆綁警戒後，能再大幅帶動外出、戶外商品買氣！遠傳friDay購物已在站上推出解封專區，最低下殺2折起，包含防曬外套都有買一送一促銷，讓消費者可以外出稍微放鬆一下，舒緩宅在家長達2個多月的煩悶感！

微解封出門心情關不住 旅遊收納買氣單日成長逾2倍

長達69天的三級防疫將結束，遠傳friDay購物觀察，自7月13日宣布微解封後，站上外出用品如行李箱、機能服飾業績立刻大幅成長，週末單日銷售業績較宣布解封當天成長超過2倍！其中，外出用20吋以內登機箱適合2~3天小旅行，最受消費者青睞；其次為大尺寸包包因可作為「防疫外出包」，外出時將所有的防疫用品通通一次帶齊，也曾在二周內熱銷成長50%。此外，餐飲住宿等旅遊票券，上週也出現單日成長4倍的驚人業績，顯示民眾悶了很久，早迫不及待想外出透透氣，看好隨著解封範圍擴大，將進一步帶動戶外、旅遊商品銷售。

遠傳friDay購物推薦Arowana 亞諾納百變魅力20吋行李箱不用千元即可入手、大尺吋未來實驗室FREEZONE零負重包，讓人輕鬆外出不怕帶不齊防疫用品， 還可配上JBL Flip 5 便攜型防水藍牙喇叭，邊走邊聽音樂隨時保持好心情！

解封外出機能衣正夯 遠傳friDay購物超前部署推解封專區

自七月中起，遠傳friDay購物站上涼感冰鋒衣外套、涼感T-shirt上衣、涼感巾等商品，買氣就明顯上揚，尤其政府宣布微解封後，銷量更進一步推升。遠傳friDay購物站上KISSDIAMOND時尚防風雙面穿連帽防曬外套買一送一只要798元、JOJOGO 玻尿酸冰絲防曬外套2件699元；遊遍天下男女款吸排抗UV機能POLO衫買一送一880元入手。隨防疫規範逐漸降級解封，遠傳friDay購物也超前部署，現已推出解封專區，提供戶外旅遊用品超值優惠。

遠傳friDay購物解封專區：https://shopping.friday.tw/event/temp/0724/20210701-event/

遠傳

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