紅色供應鏈競爭加劇 陸資PCB廠廣東江西大擴產

台灣PCB整體產業規模目前仍以33.9%的市占暫居全球第一，但紅色供應鏈競爭加劇，依據產業結構數據，挾政策與市場優勢，陸資企業持續擴產提升技術近期在廣東與江西大舉擴產。

台灣電路板產業協會數據顯示，大陸PCB產業以全球市占28.4%緊追台灣之後，是亞洲四強中仍以強健之姿成長的區域，儘管2020年初受到疫情、停工等不利因素影響，不過隨著疫情趨緩，5G通訊、電腦等應用持續成長，讓中國PCB產業在2020年倒吃甘蔗，加上5G通訊產業受到中國大陸政策支持，連帶使得陸資板廠未來擴廠項目也以此為規畫方針，包括深南、景旺、興森快捷、生益等主要板廠仍持續增加資本支出擴大產能，其中又以廣東與江西為主要熱門投資省分。

在產品比重方面，分析顯示，中國PCB產業產品型態目前以HDI及硬板類占比72.3%為大宗、其次為軟板24.4%。而陸資主力廠商在2020年上半年研發佔比達到4-6%，可見陸資企業除了積極追產能之外，也不斷在高階製程方面縮短與其他競爭對手的差距。上半年中國大陸雖然偶有部分區域疫情傳出，但政府控制得宜，尚未讓疫情大規模擴散，而中國大陸上半年PMI指數均介於50-52之間，製造業維持穩健擴張。