快訊

東奧網球／地主最大失望 奧運火炬手大坂直美爆冷出局

鄭州水災代表「海綿城市破功」？專家：這是假議題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英特爾2奈米搶單台積電？研究機構這樣說

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

英特爾在美國時間26日更新晶圓代工技術藍圖同時釋出2奈米將替高通代工等訊息，引發市場對搶單台積電（2330）與三星的各種討論，以賽亞調研（Isaiah Research）今日分析，英特爾調整市場名稱是可預期，可能是為了以後的代工業務鋪路，至於替高通代工這塊，由於美國政府從中協調，高通會是英特爾一位重要客戶。

以賽亞調研分析，英特爾調整市場名稱是可預期的，因為市場向來都有認知英特爾10nm製程相當於台積電的7nm製程，而英特爾7nm相當於台積電4/5nm，加上英特爾未來將佈局代工業務，在調整製程名稱後，其客戶對於產品規格的宣傳也會比較有利，因此我們認為此舉可能是為了以後的代工業務鋪路，同時也有對其他晶圓代工廠宣戰的意味。

另外，英特爾提出的製程目標是在2024年量產2nm產品，並為高通代工，以賽亞調研分析量產時程還有待觀察，因為目前英特爾7nm製程(原本為10nm)落後台積電4年，以及未來4nm與3nm計畫量產時間都只與台積電相差一年，2nm製程直接追趕上，以現在英特爾的製程發展狀況來看，這樣的時程安排會有點過於樂觀。

至於替高通代工這塊，以賽亞調研分析，由於美國政府從中協調，高通會是英特爾的一位重要客戶，若英特爾未來製程PPA、價格、良率都有達到一定水準，高通會考慮將部分產品代工份額給到英特爾。

英特爾 台積電 高通

延伸閱讀

英特爾彎道超車新策略 陸行之示警台積電不能輕敵

「4年內要追上台積電」英特爾宣布為高通、亞馬遜代工晶片

載板廠遇亂流 法人照挺

英特爾上周五重挫5.3% 為什麼執行長還那麼樂觀？

相關新聞

當年創業連老師都不看好 如今她的公司已是「台積電背後的隱形冠軍」

當年因為哥哥一句話，她一腳踏入半導體領域，走上創業之路，如今，她的公司已成為半導體產業不可或缺的一環，今年第2季，更繳出獲利創新高、上半年毛利率超過35%的成績單。

迎新iPhone 鴻海鄭州派遣工獎金加碼至人民幣9000元

鴻海（2317）旗下富士康鄭州廠生產iPhone的兩大廠房，設備與機台不受水災影響，為迎接iPhone出貨旺季即將到來，...

鴻海催生MIH聯盟 研調：創造台電動車產業更多出海口

台灣電動車供應鏈朝多面向發展，包括一般電動車供應鏈、ADAS/車電供應鏈、Tesla供應鏈、MIH聯盟等；DIGITIM...

英特爾2奈米搶單台積電？研究機構這樣說

英特爾在美國時間26日更新晶圓代工技術藍圖同時釋出2奈米將替高通代工等訊息，引發市場對搶單台積電（2330）與三星的各種...

研調：電動車供應鏈朝扁平化發展 有助台廠搶攻

台灣電動車供應鏈朝多面向發展，包括一般電動車供應鏈、ADAS/車電供應鏈、Tesla供應鏈、MIH聯盟等。DIGITIM...

鴻海青島高階封測廠 預計10月試產

鴻海集團（2317）衝刺半導體市場，轉投資的高階封測廠青島新核芯科技公司，近期首台半導體光阻微影製程設備正式搬入廠區，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。