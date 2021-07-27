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研調：電動車供應鏈朝扁平化發展 有助台廠搶攻

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

台灣電動車供應鏈朝多面向發展，包括一般電動車供應鏈、ADAS/車電供應鏈、Tesla供應鏈、MIH聯盟等。DIGITIMES Research分析師林芬卉表示，台廠在各環節表現有強弱之分，其中，於零部件及次系統布局相對完整，不僅打入國際一階(Tier 1)大廠，部分台廠亦為Tesla關鍵零部件重要供應商，因電動車供應鏈漸朝向扁平化發展，將提高台廠跨入電動車供應鏈的機會。

台廠於一般電動車供應鏈中，各環節表現有強弱之分，表現相對強的領域有電池正極材料、馬達及動力系統、充電服務等；表現較弱的部分為電池，因中國大陸電池產能規模大、性價比高，導致台廠擴產意願較低，此恐成台灣電動車產業發展的痛點。

再者，因電動車設計朝與自駕及連網功能整合，故將ADAS及車電供應鏈納進廣義的電動車供應鏈來看，台廠從半導體、零部件乃至次系統的布局相對完整，舉例來說，台廠在ADAS用感測器不僅投入的業者多，且已打入國際Tier 1供應鏈。

而眾所關注的電動車大廠Tesla供應鏈方面，許多台廠不僅能提供多樣化的零部件，部分台廠亦為其關鍵零部件重要供應商。DIGITMES Research預估，因Tesla未來兩年電動車銷量年增率皆將超過50%，可望帶動供應鏈業者業績增長。

鴻海（2317）所催生的MIH聯盟也可帶給台灣電動車產業發展另一個機會，因MIH平台扮演虛擬Tier 1角色，將原本分散的台灣ICT業者集結起來，創造更多出海口。

另一方面，電動車供應鏈漸朝向扁平化發展，台廠可與車廠直接溝通，更能掌握車廠對未來趨勢的看法及技術要求，故將提高台廠跨入電動車供應鏈的機會。

電動車 Tesla

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