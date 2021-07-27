快訊

「又跟國際要疫苗又捐國產」 國民黨爆政府要送友邦高端

58萬劑自購AZ疫苗 下午3時40分由華航運抵桃機

英特爾彎道超車新策略 陸行之示警台積電不能輕敵

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

英特爾Intel）揭露製程節點全新的命名結構，同時宣布為高通、亞馬遜代工晶片，希望4年內追上台積電（2330）；知名半導體產業分析師陸行之今（27）日在臉書發文提出不同的看法，示警台積電不能輕敵，他強調，「雖然是宣戰，但也算是正名及縮短差距的彎道加速超車新策略」。

英特爾召開記者會宣布改變製程節點命名結構，改變過去以奈米進展的節點命名模，將原本7奈米製程改名「Intel 4」、新增「Intel 3」製程節點、及推出「Intel 20A」、「Intel 18A」等，宣示將完全走自己的路。

陸行之今日在臉書發文表示，英特爾加速日來了，一般人會認為，英特爾因製程工藝打不過、追不上台積電，用改名快，但他身為半導體產業評論家，有一些不同的看法。

陸行之示警台積電，強調不能輕敵，他認為，英特爾的做法「雖然是宣戰，但也算是正名及縮短差距的彎道加速超車新策略」；因為英特爾原本在2022年10nm 的 Alder Lake/Sapphire Rapids、2023年7nm 的Meteor Lake/Granite Rapids確實跟台積電的7nm 及 4nm 在 poly、metal、fin pitch、performance 不相上下。

陸行之認為，現在英特爾終於放棄過去在節點名稱的堅持，回歸產業正軌，這樣半導體分析師也比較輕鬆，以後就專心盯著每家資本開支、量產時點、良率、產能利用率、成本等。

陸行之表示，Pat 上任英特爾CEO後，這次一口氣公布未來五年的製程工藝藍圖，以後再延遲，就一翻兩瞪眼很難看了。

陸行之進一步說明，英特爾10nm SuperFin 加強版正名成7nm，原本預計在2022年使用10nm SuperFin 加強版量產筆電、伺服器，正名為Intel 7nm，與台積電在2018年第2季量產時間差了4年。

另外，7nm 正名成4nm，陸行之說，英特爾原預計2023年用7nm 量產筆電、伺服器，與台積電在明年第2季量產時間差了1年；另外，第一次宣布的 Intel 3nm 預計2023年下半年投片量產，也與台積電2022年下半年差了1年。

陸行之指出，至於第一次宣布的 Intel 2nm/20A Angstrom 埃米（有Ribbon FET、PowerVia、GAA) 預計2024年幫高通投片量產新產品，應該跟台積電2nm/20A 投片量產時點不相上下。

陸行之認為，英特爾首次宣布2024年搶下高通20 埃米晶圓代工產品，亞馬遜的AWS將成為第一個代工客戶，使用英特爾先進封裝解決方案，陸行之強調，這些與英特爾沒有產品競爭的客戶，使用英特爾的代工服務，都已在他先前發表的評論中，現在就要看英特爾是否能夠確實執行了。

台積電 英特爾 Intel

延伸閱讀

「4年內要追上台積電」英特爾宣布為高通、亞馬遜代工晶片

載板廠遇亂流 法人照挺

英特爾上周五重挫5.3% 為什麼執行長還那麼樂觀？

Intel槍口對準台積電的真正盤算 一面投書要求政府補貼 另一面準備籌組純美國

相關新聞

當年創業連老師都不看好 如今她的公司已是「台積電背後的隱形冠軍」

當年因為哥哥一句話，她一腳踏入半導體領域，走上創業之路，如今，她的公司已成為半導體產業不可或缺的一環，今年第2季，更繳出獲利創新高、上半年毛利率超過35%的成績單。

迎新iPhone 鴻海鄭州派遣工獎金加碼至人民幣9000元

鴻海（2317）旗下富士康鄭州廠生產iPhone的兩大廠房，設備與機台不受水災影響，為迎接iPhone出貨旺季即將到來，...

吳嘉昭：電子事業續旺 南亞今年獲利要跨越新高

南亞（1303）今（27）日舉行股東會，董事長吳嘉昭表示，去年南亞碰上新冠疫情和美中貿易衝突等兩隻很大的黑天鵝，但公司積...

威剛Xtreme Innovation全球線上發表會 8/5登場

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技（3260）攜手旗下電競效能品牌XPG，於8月5日台北晚間11:00，舉辦「全...

工業富聯攜手高通 推高效能AI Edge Box

鴻海（2317）旗下工業富聯與高通技術公司今（27）日共同宣布設計、製造並推出搭載高通Cloud AI 100 推論加速...

英特爾鬆口持續和台積合作 為客戶提供2023年產品

過去市場屢傳全球電腦中央處理器（CPU）龍頭英特爾（Intel）將擴大釋單台積電（2330），英特爾今（26）日在說明製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。