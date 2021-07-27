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首屆大中華企業可持續發展指數前十強 台灣大入選

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

台灣大哥大（3045）永續發展再獲國際肯定，第一屆「大中華企業可持續發展指數」（Greater China Business Sustainable Index, GCBSI）邀請富時台灣50指數、香港恆生指數50、深圳100指數及上海上證50指數內兩岸三地共200家上市企業，進行永續評比，近日公布結果，台灣大是前十強企業中唯一入榜的大中華區電信業者，同時也是4家台灣企業入選前十強中的第三名。

「大中華企業可持續發展指數」是由香港中文大學商學院可持續發展中心及政治大學商學院信義書院共同舉辦，從價值觀、管理和實踐過程等三方面，評估每家公司對利害關係人、經濟、社會和環境的影響與貢獻，並抽樣核實參與企業提交的資料。

台灣大制定完善的永續策略、建立成熟的永續管理體系，並落實全面的業務永續發展方案，總得分高達85分，在GCBSI中屬於「前驅者」的前段班。相較所有入選評比的公司，台灣大的得分比台灣電信產業平均分數(74.98)高出10分，比台灣上巿企業平均分數(66.05)高近20分，更較所有企業總平均分數(46.88)高出38分，表現特別亮眼。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，近年來台灣大不斷強化永續工作，推動「2030心大願景計畫 (Zetta Connected 2030)」，全面回應聯合國17項永續發展目標(SDGs)，今年更響應全球永續賦能倡議組織GeSI所發起的『數位新使命』倡議，承諾運用數位科技與創新追求環境永續。除了接軌國際，台灣大也從大中華區的角度來檢視ESG三大面向，以更貼近經營環境的觀察，評估我們在永續工作的成果與影響力。

蔡明忠也表示，很高興能在第一屆「大中華企業可持續發展指數」評比中獲得佳績，這除了是對台灣大超5G策略中Green項目的肯定外，也將成為我們前進大東南亞(GSEA)的助力。台灣大哥大將全力朝向淨零碳排Net Zero的目標邁進，設定2040年全面使用綠色能源，並積極發揮區域影響力，與利害關係人共同打造永續新未來。

台灣大哥大 香港

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