威剛Xtreme Innovation全球線上發表會 8/5登場
全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技（3260）攜手旗下電競效能品牌XPG，於8月5日台北晚間11:00，舉辦「全球線上新品發表會」。
威剛表示，發表會主題訂為”Xtreme Innovation”，以展現威剛科技創立二十年來，持續追求創新，不斷以科技帶給人們更便利更具智慧生活的初衷。威剛線上全系列新品發表會，邀請全球媒體及民眾搶先目睹領先業界的固態硬碟、DDR5記憶體模組、記憶卡、與電競品牌全系列新品。
此外，威剛也指出，Xtreme Innovation全球線上發表會，整合虛、實美術視覺，搭配專業經理人團隊與品牌故事3D人物的智慧互動和磅礡的視覺場景音樂，飛越二十周年的威剛，將帶給所有品牌支持者一場精采的感官震撼體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言