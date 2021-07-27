威剛Xtreme Innovation全球線上發表會 8/5登場

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技（3260）攜手旗下電競效能品牌XPG，於8月5日台北晚間11:00，舉辦「全球線上新品發表會」。

威剛表示，發表會主題訂為”Xtreme Innovation”，以展現威剛科技創立二十年來，持續追求創新，不斷以科技帶給人們更便利更具智慧生活的初衷。威剛線上全系列新品發表會，邀請全球媒體及民眾搶先目睹領先業界的固態硬碟、DDR5記憶體模組、記憶卡、與電競品牌全系列新品。

此外，威剛也指出，Xtreme Innovation全球線上發表會，整合虛、實美術視覺，搭配專業經理人團隊與品牌故事3D人物的智慧互動和磅礡的視覺場景音樂，飛越二十周年的威剛，將帶給所有品牌支持者一場精采的感官震撼體驗。