快訊

奧運桌球摘銅 網爆「台南市府剝奪資源 逼鄭怡靜轉籍北市」

北野武之怒與AKIRA：東奧消失的「重生開幕」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英特爾鬆口持續和台積合作 為客戶提供2023年產品

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

過去市場屢傳全球電腦中央處理器（CPU）龍頭英特爾（Intel）將擴大釋單台積電（2330），英特爾今（26）日在說明製造策略時鬆口，將持續與台積電合作，在2023年為其PC和資料中心等客戶提供領先的產品。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）重申自家「IDM 2.0」策略時，也闡述和其他晶圓代工廠之間的夥伴關係。

季辛格強調，英特爾全球自家工廠是競爭優勢關鍵，可實現產品優化、提高經濟效益和供貨彈性，該公司將繼續自內部生產多數產品。

不過，在多數自製的同時，英特爾也要借助第三方的力量。英特爾指出，在建立在既有長期的關係基礎上，將持續擴大使用第三方晶圓代工合作夥伴的產能，正和台積電、三星、格羅方德及聯電（2303）等代工廠擴大既有的合作關係。

英特爾認為，和第三方晶圓代工夥伴合作，將帶來成本優化、效能、時程和供貨所需的更高靈活性和更大規模，目前代工廠已經可以製造生產一系列基於英特爾技術的產品，包括通訊、連網、繪圖晶片和晶片組等。

英特爾指出，與第三方晶圓代工廠的合作將持續成長，包括採用先進製程技術製造一系列模組化晶片塊（modular tiles）在內，並在2023年開始為PC端和資料中心領域提供以英特爾運算為核心的產品。

英特爾的2023 CPU產品藍圖，包括客戶運算client端的「Meteor Lake」和資料中心的「Granite Rapids」。

英特爾指出，「Meteor Lake」和「Granite Rapids」都將使用基於Intel 4（原名為7奈米）製程的晶片塊，英特爾會持續與台積電合作，為client和資料中心客戶提供領先的產品。

日前日經新聞曾報導，台積電3奈米製程取得英特爾訂單，這些晶片預料最快在2022年底開始量產。從英特爾的說法來看，雙方合作的是Intel 4的產品，並於2023年量產。

英特爾 台積電 晶圓代工廠

延伸閱讀

英特爾宣布為高通、亞馬遜代工晶片 4年內要追上台積電

英特爾翻轉技術藍圖 揭露全新製程節點命名架構

英特爾代工大進擊 取得高通和AWS訂單成美國聯軍

日本半導體供應商大漲 從英特爾、ASML財報中嗅利多

相關新聞

迎新iPhone 鴻海鄭州派遣工獎金加碼至人民幣9000元

鴻海（2317）旗下富士康鄭州廠生產iPhone的兩大廠房，設備與機台不受水災影響，為迎接iPhone出貨旺季即將到來，...

英特爾鬆口持續和台積合作 為客戶提供2023年產品

過去市場屢傳全球電腦中央處理器（CPU）龍頭英特爾（Intel）將擴大釋單台積電（2330），英特爾今（26）日在說明製...

英特爾翻轉技術藍圖 揭露全新製程節點命名架構

全球電腦中央處理器（CPU）英特爾（Intel）今（26）日舉行記者會對外揭露其製程節點全新的命名結構，並同步介紹先進3...

英特爾代工大進擊 取得高通和AWS訂單成美國聯軍

全球半導體龍頭英特爾（Intel）努力切入晶圓代工市場獲得重大進展，今（26）日宣布拿下全球手機晶片龍頭高通（Qualc...

台積鬆口：德政府邀設廠

台積電昨天召開股東常會，董事長劉德音首度鬆口表示，台積電確實應德國政府邀請評估設廠，主要是為台積電股東尋求最大價值，並根...

劉德音首度鬆口 台積評估赴德設廠

台積電董事長劉德音昨（26）日在股東會上揭露海外布局藍圖，首度鬆口確實應德國政府之邀，評估至德國設廠，但「目前仍屬於非常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。