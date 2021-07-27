英特爾鬆口持續和台積合作 為客戶提供2023年產品

過去市場屢傳全球電腦中央處理器（CPU）龍頭英特爾（Intel）將擴大釋單台積電（2330），英特爾今（26）日在說明製造策略時鬆口，將持續與台積電合作，在2023年為其PC和資料中心等客戶提供領先的產品。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）重申自家「IDM 2.0」策略時，也闡述和其他晶圓代工廠之間的夥伴關係。

季辛格強調，英特爾全球自家工廠是競爭優勢關鍵，可實現產品優化、提高經濟效益和供貨彈性，該公司將繼續自內部生產多數產品。

不過，在多數自製的同時，英特爾也要借助第三方的力量。英特爾指出，在建立在既有長期的關係基礎上，將持續擴大使用第三方晶圓代工合作夥伴的產能，正和台積電、三星、格羅方德及聯電（2303）等代工廠擴大既有的合作關係。

英特爾認為，和第三方晶圓代工夥伴合作，將帶來成本優化、效能、時程和供貨所需的更高靈活性和更大規模，目前代工廠已經可以製造生產一系列基於英特爾技術的產品，包括通訊、連網、繪圖晶片和晶片組等。

英特爾指出，與第三方晶圓代工廠的合作將持續成長，包括採用先進製程技術製造一系列模組化晶片塊（modular tiles）在內，並在2023年開始為PC端和資料中心領域提供以英特爾運算為核心的產品。

英特爾的2023 CPU產品藍圖，包括客戶運算client端的「Meteor Lake」和資料中心的「Granite Rapids」。

英特爾指出，「Meteor Lake」和「Granite Rapids」都將使用基於Intel 4（原名為7奈米）製程的晶片塊，英特爾會持續與台積電合作，為client和資料中心客戶提供領先的產品。

日前日經新聞曾報導，台積電3奈米製程取得英特爾訂單，這些晶片預料最快在2022年底開始量產。從英特爾的說法來看，雙方合作的是Intel 4的產品，並於2023年量產。