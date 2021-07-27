英特爾翻轉技術藍圖 揭露全新製程節點命名架構

全球電腦中央處理器（CPU）英特爾（Intel）今（26）日舉行記者會對外揭露其製程節點全新的命名結構，並同步介紹先進3D封裝創新，開啟埃米（angstrom）時代並且重新定義，一舉翻轉數十年來以奈米為基礎的製程節點命名方式。

英特爾、三星、台積電三大半導體廠多年來比拚技術領先地位，但三方在相同節點數字的電晶體密度、線寬上各有不同，造成同樣數字的製程常常無法視為同級進行比較。

像是台積電使用極紫外光（EUV）微影技術的7奈米產品，去年出貨已逾10億顆，三星的7奈米技術也早已量產，但英特爾使用EUV技術的7奈米製程，就延後一年，到2023年才會出貨。

不過，英特爾曾說過，該公司10奈米SuperFin製程在效能和電晶體密度上表現，等同於現在晶圓代工領導廠商的7奈米製程，互不相讓。

英特爾這次索性一舉改變製程節點命名結構，原本的7奈米製程就改名為「Intel 4」，並新增「Intel 3」製程節點；

5奈米則直接改為「Intel 20A」，下一階段則是「Intel 18A」。

這次英特爾重修節點命名結構，一舉改變過去以奈米進展的節點命名模式，完全走自己的路。

英特爾指出，產業早已意識到，目前以奈米為基礎的製程節點命名方式，並不符合自1997年起採用閘極長度為準的傳統，今日公布其製程節點全新的命名結構，創造清晰並具備一致性的架構，給予客戶更為精確的製程節點認知。

英特爾強調，隨著該公司成立「Intel Foundry Services」（IFS），這種重要性更勝以往。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示：「今天所揭曉的各種創新，不僅開展了英特爾的產品路線規劃，它們對於我們晶圓代工的客戶也相當重要。」

英特爾這次也首次發表全新電晶體架構RibbonFET，同時還有稱作PowerVia的業界首款背部供電的方案。英特爾強調，迅速轉往下一世代EUV工具的計畫，稱之為高數值孔徑（High NA）EUV。英特爾可望獲得業界首款High NA EUV量產工具。

英特爾指出，原名為5奈米製程的「Intel 20A」，將會是另外一個製程技術的分水嶺，提供2個突破性創新，分別是「RibbonFET」和「PowerVia」。