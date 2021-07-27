英特爾代工大進擊 取得高通和AWS訂單成美國聯軍

全球半導體龍頭英特爾（Intel）努力切入晶圓代工市場獲得重大進展，今（26）日宣布拿下全球手機晶片龍頭高通（Qualcomm）和亞馬遜網路服務公司（AWS）和兩大客戶訂單，形成「美國同盟」。

英特爾是在宣布製程與封裝技術的最新路線規劃的同時，首度對外揭露代工客戶名單。其中，AWS將是第一個採用英特爾晶圓代工服務（IFS）方案的客戶，而高通則將採用英特爾20A製程（原為5奈米製程），將於2024年逐步量產。

英特爾這次順利搶下代工訂單，無疑宣告開始分食台積電口中的代工大餅。但因為高通同時在三星、台積電都有下單，因此英特爾究竟分到三星或台積電的配比？仍須觀察。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）上週就在法說會上透露，已有逾百位客戶對其晶圓代工服務有興趣，周一將提供更多細節；日前高通新任總裁阿蒙（Cristiano Amon）也曾透露合作意願，沒想到英特爾手中已經握有高通和AWS兩大客戶訂單。

英特爾認為，產業早已意識到，目前以奈米為基礎的製程節點命名方式，並不符合自1997年起採用閘極長度為準的傳統，因此今日公布其製程節點全新的命名結構，創造清晰並具備一致性的架構，給予客戶更為精確的製程節點認知。

基辛格認為，隨著該公司成立「Intel Foundry Services」（IFS），這種重要性更勝以往，不僅開展英特爾的路線

規劃，對於晶圓代工客戶也相當重要。

英特爾在這次宣布新的節點命名方式、未來製程與效能藍圖規畫的同時，也揭露外界最好奇的代工客戶，高通和AWS赫然上榜。從英特爾釋出的時程來看，AWS將是其首家代工客戶，為高通代工的產品則於2024年量產。