景碩上半年獲利11.11億元 EPS為2.47元

景碩（3189）今日公布財報，上半年獲利達11.11億元，較去年同期3.13億元大成長，每股稅後純益達2.47元，較去年僅0.7元大幅成長，其中今年第2季單季毛利率提升至超過27%，年增約5個百分點，單騎每股純益1.89元，也高於去年同期0.52元。

景碩在和碩（4938）集團大力支持下，今年7月董事會後和碩總經理及執行長廖賜政已兼任該公司董事長一職，童子賢並續任榮譽董事長。

由於景碩積極擴充ABF載板產能，今年資本支出包含購地擴產估破百億元，其中楊梅購地與建物合計44.85億元，加上原定擴產ABF載板添購設備與製程去瓶頸的投資，整體資本支出有望較去年大幅成長超過244%，增幅居同業之冠，也成為第二家資本支出突破百億元等級的載板廠。