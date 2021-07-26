父親節商機到 全國電推出電鬍刀加碼抽按摩椅
父親節商機到，3C通路主力業者的全國電（6281）推出爸氣登場活動， 電鬍刀享30期0利率，加碼抽按摩椅，滿額再贈時尚家電。
全國電表示 ，即日起至8月9日，電鬍刀單品滿5000享30期0利率，刮鬍刀6折起，爸氣登場電鬍刀好禮成雙，原廠享好禮，還能把滿額禮dyson吸塵器、飛利浦萬用鍋、美足機、掃地機器人、氣泡水等時尚家電帶回家，還有爸氣加碼抽豪禮，有機會將按摩椅帶回家。
全國電指出，受疫情影響，讓民眾對健康意識更抬頭，孝親首選可調節免疫力的正官庄健康商品；測血氧的智慧穿戴裝置詢問度也大大的提升。7月底前正官庄活蔘28D PLUS、高麗蔘精 EVERYTIME指定商品消費全館商品可享現折300元活動。
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