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新漢旗下北京興漢申請停牌 終止在大陸新三板掛牌

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠新漢（8234）代重要子公司北京興漢網際股份有限公司公告，董事會決議向中國之全國中小企業股份轉讓系統（新三板）申請股票停牌，北京興漢7月29日召開第一次臨時股東大會，審議新三板申請股票終止掛牌案。

北京興漢為新漢持股70.64%的子公司，新漢已在7月13日公告，新漢董事會通過北京興漢向大陸新三板申請股票終止掛牌案。

北京興漢已於7月13日董事會審議通過，將於7月29日召開第一次臨時股東大會，就大陸新三板申請股票終止掛牌案，提報第一次臨時股東大會審議。

新漢表示，為保證公平信息揭露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，依據相關法令，向新三板申請公司股票自2021年07月27日起停牌。

新漢先前指出，北京興漢未來規劃至科創板或創業板申請掛牌，為便利相關規劃作業，依券商建議，將先自全國中小企業股份轉讓系統申請終止掛牌。

北京 新漢 股票

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